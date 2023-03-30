https://ria.ru/20230330/moskva-1861761317.html
Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы начала выпуск оборудования отбора проб
Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы начала выпуск оборудования отбора проб - РИА Новости, 30.03.2023
Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы начала выпуск оборудования отбора проб
Компания "Техноаналит", работающая в ОЭЗ "Технополис Москва", наладила выпуск импортозамещающего оборудования для автоматического отбора проб жидких и сыпучих... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:17
2023-03-30T10:17
2023-03-30T10:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
сша
германия
швейцария
владислав овчинский
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Компания "Техноаналит", работающая в ОЭЗ "Технополис Москва", наладила выпуск импортозамещающего оборудования для автоматического отбора проб жидких и сыпучих материалов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Предприятие, имеющее в ОЭЗ 500 квадратных метров производственных площадей, выпускает приборы учета и контроля, а в этом году наладило производство пробоотборников. Они используются в пищевой, химической, нефтегазовой промышленности, при производстве строительных материалов, в агропромышленном комплексе и других отраслях", – сказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Овчинский добавил, что ранее подобное оборудование поставлялось, в основном, из США, Германии и Швейцарии.Отмечается, что первыми заказчиками отечественных пробоотборников стали крупный агрохолдинг, комплекс по глубокой переработке кукурузы, а также производитель продуктов промышленной химии.Как пояснили специалисты "Техноаналита", отбор проб необходим любой компании, которая отвечает за качество своей продукции. Контроль сыпучего и жидкого материала ведется на всех этапах производства, начиная с приемки сырья и заканчивая выходным контролем готовой продукции. Объем отбираемой пробы в зависимости от задач потребителя может составлять от 50 миллилитров до 30 литров.
https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861715847.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, германия, швейцария, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, США, Германия, Швейцария, Владислав Овчинский
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Компания "Техноаналит", работающая в ОЭЗ "Технополис Москва", наладила выпуск импортозамещающего оборудования для автоматического отбора проб жидких и сыпучих материалов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Предприятие, имеющее в ОЭЗ 500 квадратных метров производственных площадей, выпускает приборы учета и контроля, а в этом году наладило производство пробоотборников. Они используются в пищевой, химической, нефтегазовой промышленности, при производстве строительных материалов, в агропромышленном комплексе и других отраслях", – сказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Овчинский добавил, что ранее подобное оборудование поставлялось, в основном, из США
, Германии
и Швейцарии
.
Отмечается, что первыми заказчиками отечественных пробоотборников стали крупный агрохолдинг, комплекс по глубокой переработке кукурузы, а также производитель продуктов промышленной химии.
Как пояснили специалисты "Техноаналита", отбор проб необходим любой компании, которая отвечает за качество своей продукции. Контроль сыпучего и жидкого материала ведется на всех этапах производства, начиная с приемки сырья и заканчивая выходным контролем готовой продукции. Объем отбираемой пробы в зависимости от задач потребителя может составлять от 50 миллилитров до 30 литров.
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