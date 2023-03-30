https://ria.ru/20230330/moskva-1861761317.html

Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы начала выпуск оборудования отбора проб

Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы начала выпуск оборудования отбора проб - РИА Новости, 30.03.2023

Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы начала выпуск оборудования отбора проб

Компания "Техноаналит", работающая в ОЭЗ "Технополис Москва", наладила выпуск импортозамещающего оборудования для автоматического отбора проб жидких и сыпучих... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:17

2023-03-30T10:17

2023-03-30T10:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

сша

германия

швейцария

владислав овчинский

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Компания "Техноаналит", работающая в ОЭЗ "Технополис Москва", наладила выпуск импортозамещающего оборудования для автоматического отбора проб жидких и сыпучих материалов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Предприятие, имеющее в ОЭЗ 500 квадратных метров производственных площадей, выпускает приборы учета и контроля, а в этом году наладило производство пробоотборников. Они используются в пищевой, химической, нефтегазовой промышленности, при производстве строительных материалов, в агропромышленном комплексе и других отраслях", – сказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Овчинский добавил, что ранее подобное оборудование поставлялось, в основном, из США, Германии и Швейцарии.Отмечается, что первыми заказчиками отечественных пробоотборников стали крупный агрохолдинг, комплекс по глубокой переработке кукурузы, а также производитель продуктов промышленной химии.Как пояснили специалисты "Техноаналита", отбор проб необходим любой компании, которая отвечает за качество своей продукции. Контроль сыпучего и жидкого материала ведется на всех этапах производства, начиная с приемки сырья и заканчивая выходным контролем готовой продукции. Объем отбираемой пробы в зависимости от задач потребителя может составлять от 50 миллилитров до 30 литров.

https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861715847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, германия, швейцария, владислав овчинский