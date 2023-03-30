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Ефимов: город предоставил 1,3 миллиарда рублей на развитие экспорта - РИА Новости, 30.03.2023
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10:10 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/moskva-1861759921.html
Ефимов: город предоставил 1,3 миллиарда рублей на развитие экспорта
Ефимов: город предоставил 1,3 миллиарда рублей на развитие экспорта - РИА Новости, 30.03.2023
Ефимов: город предоставил 1,3 миллиарда рублей на развитие экспорта
Московские власти оказали столичным предприятиям финансовую поддержку на развитие экспорта в объеме 1,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:10
2023-03-30T10:10
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Московские власти оказали столичным предприятиям финансовую поддержку на развитие экспорта в объеме 1,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что займы столичным предприятиям на развитие экспорта выдает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства с 2018 года. За этот период город помог увеличить экспортные возможности производителям медицинского оборудования, продуктов питания, косметики, роботизированных систем и огнеупорных материалов."Данный инструмент поддержки позволяет предприятию получить до 300 миллионов рублей на срок до пяти лет по ставке от трех процентов. За пять лет город одобрил восемь заявок от семи столичных предприятий. Полученные средства могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей полностью или частично на экспорт", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский уточнил, что только с начала этого года Фонд предоставил такую поддержку трем предприятиям, на общую сумму полмиллиарда рублей. Так, заем на 100 миллионов получил производитель роботизированных комплексов, по 200 миллионов рублей – производители косметики и медоборудования.
https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861715847.html
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Москва
Ефимов: город предоставил 1,3 миллиарда рублей на развитие экспорта

Ефимов: город предоставил компаниям 1,3 миллиарда рублей на развитие экспорта

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Московские власти оказали столичным предприятиям финансовую поддержку на развитие экспорта в объеме 1,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что займы столичным предприятиям на развитие экспорта выдает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства с 2018 года. За этот период город помог увеличить экспортные возможности производителям медицинского оборудования, продуктов питания, косметики, роботизированных систем и огнеупорных материалов.

"Данный инструмент поддержки позволяет предприятию получить до 300 миллионов рублей на срок до пяти лет по ставке от трех процентов. За пять лет город одобрил восемь заявок от семи столичных предприятий. Полученные средства могут быть направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции, идущей полностью или частично на экспорт", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский уточнил, что только с начала этого года Фонд предоставил такую поддержку трем предприятиям, на общую сумму полмиллиарда рублей. Так, заем на 100 миллионов получил производитель роботизированных комплексов, по 200 миллионов рублей – производители косметики и медоборудования.
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