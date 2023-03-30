https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861751778.html
Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине
Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине - РИА Новости, 30.03.2023
Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине
Российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) посещал российских военнопленных на Украине, заявила в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:36
2023-03-30T09:36
2023-03-30T12:14
в мире
украина
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) посещал российских военнопленных на Украине, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Если комитет Красного Креста дошел до нашего военнослужащего, то это в определенной степени гарантия соблюдения Женевской конвенции 1949 года. Там, где нет Красного Креста, есть риски… Мы крайне заинтересованы в том, чтобы МККК посещал наших как можно больше и чаще", - сказала Москалькова. Она отметила, что после возвращения из плена российские военнослужащие рассказывают не только о нарушениях норм Женевской конвенции, но и "о пытках и о том, что их лишали еды и воды". Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
https://ria.ru/20230330/pytki-1861748824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
В мире, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине
Москалькова: Россия заинтересована в том, чтобы МККК посещал военнопленных на Украине