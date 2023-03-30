https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861751778.html

Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине

Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине - РИА Новости, 30.03.2023

Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине

Российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) посещал российских военнопленных на Украине, заявила в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:36

2023-03-30T09:36

2023-03-30T12:14

в мире

украина

россия

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) посещал российских военнопленных на Украине, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Если комитет Красного Креста дошел до нашего военнослужащего, то это в определенной степени гарантия соблюдения Женевской конвенции 1949 года. Там, где нет Красного Креста, есть риски… Мы крайне заинтересованы в том, чтобы МККК посещал наших как можно больше и чаще", - сказала Москалькова. Она отметила, что после возвращения из плена российские военнослужащие рассказывают не только о нарушениях норм Женевской конвенции, но и "о пытках и о том, что их лишали еды и воды". Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20230330/pytki-1861748824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), красный крест