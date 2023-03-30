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Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине - РИА Новости, 30.03.2023
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09:36 30.03.2023 (обновлено: 12:14 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/moskalkova-1861751778.html
Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине
Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине - РИА Новости, 30.03.2023
Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине
Российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) посещал российских военнопленных на Украине, заявила в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:36
2023-03-30T12:14
в мире
украина
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) посещал российских военнопленных на Украине, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Если комитет Красного Креста дошел до нашего военнослужащего, то это в определенной степени гарантия соблюдения Женевской конвенции 1949 года. Там, где нет Красного Креста, есть риски… Мы крайне заинтересованы в том, чтобы МККК посещал наших как можно больше и чаще", - сказала Москалькова. Она отметила, что после возвращения из плена российские военнослужащие рассказывают не только о нарушениях норм Женевской конвенции, но и "о пытках и о том, что их лишали еды и воды". Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20230330/pytki-1861748824.html
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в мире, украина, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
В мире, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
Москалькова рассказала о важности работы МККК на Украине

Москалькова: Россия заинтересована в том, чтобы МККК посещал военнопленных на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, возвращаются на родину
Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, возвращаются на родину - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, возвращаются на родину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Российская сторона крайне заинтересована в том, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) посещал российских военнопленных на Украине, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Если комитет Красного Креста дошел до нашего военнослужащего, то это в определенной степени гарантия соблюдения Женевской конвенции 1949 года. Там, где нет Красного Креста, есть риски… Мы крайне заинтересованы в том, чтобы МККК посещал наших как можно больше и чаще", - сказала Москалькова.
Она отметила, что после возвращения из плена российские военнослужащие рассказывают не только о нарушениях норм Женевской конвенции, но и "о пытках и о том, что их лишали еды и воды".
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Москалькова рассказала о подвижках в борьбе с пытками
Вчера, 09:18
 
В миреУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный Крест
 
 
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