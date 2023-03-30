https://ria.ru/20230330/monakhi-1861786811.html

В лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам

В лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам - РИА Новости, 30.03.2023

В лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам

Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что не верит словам секретаря Совета... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:36

2023-03-30T11:36

2023-03-30T11:53

религия

религия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

украина

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что не верит словам секретаря Совета нацбезопаности и обороны Алексея Данилова о неприменении физического насилия в отношении монахов. Ранее Данилов заверил, что не будет никакого физического насилия в отношении монахов канонической Украинской Православной церкви, если они не выполнят требование об их выселении из Киево-Печерской лавры. "Они (власти – ред.) врут как обычно, у нас нет ни одного нарушения, чтобы мы это сделали, они хотят нас выселить, я их просил 1,5 месяца дать возможность, мы были готовы выселиться, они не дали", - заявил митрополит на видео, опубликованном украинским изданием "Страна.ua". Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда. Сообщалось также, что к монастырю уже приехали члены комиссии, верующие взяли их в кольцо и не допускают к зданиям, правоохранители не вмешиваются. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.

https://ria.ru/20230330/nabat-1861779594.html

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Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры 2023-03-30T11:36 true PT0M32S

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Влада Копылова

религия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, киево-печерская лавра