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В лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
11:36 30.03.2023 (обновлено: 11:53 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/monakhi-1861786811.html
В лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам
В лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам - РИА Новости, 30.03.2023
В лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам
Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что не верит словам секретаря Совета... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:36
2023-03-30T11:53
религия
религия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что не верит словам секретаря Совета нацбезопаности и обороны Алексея Данилова о неприменении физического насилия в отношении монахов. Ранее Данилов заверил, что не будет никакого физического насилия в отношении монахов канонической Украинской Православной церкви, если они не выполнят требование об их выселении из Киево-Печерской лавры. "Они (власти – ред.) врут как обычно, у нас нет ни одного нарушения, чтобы мы это сделали, они хотят нас выселить, я их просил 1,5 месяца дать возможность, мы были готовы выселиться, они не дали", - заявил митрополит на видео, опубликованном украинским изданием "Страна.ua". Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда. Сообщалось также, что к монастырю уже приехали члены комиссии, верующие взяли их в кольцо и не допускают к зданиям, правоохранители не вмешиваются. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.
https://ria.ru/20230330/nabat-1861779594.html
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Влада Копылова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры
Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры
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религия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киево-Печерская Лавра
В лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам

В Киево-Печерской лавре не верят словам секретаря СНБО о неприменении насилия к монахам

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщины на территории Киево-Печерской лавры
Женщины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщины на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) заявил, что не верит словам секретаря Совета нацбезопаности и обороны Алексея Данилова о неприменении физического насилия в отношении монахов.
Ранее Данилов заверил, что не будет никакого физического насилия в отношении монахов канонической Украинской Православной церкви, если они не выполнят требование об их выселении из Киево-Печерской лавры.
"Они (власти – ред.) врут как обычно, у нас нет ни одного нарушения, чтобы мы это сделали, они хотят нас выселить, я их просил 1,5 месяца дать возможность, мы были готовы выселиться, они не дали", - заявил митрополит на видео, опубликованном украинским изданием "Страна.ua".
Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда. Сообщалось также, что к монастырю уже приехали члены комиссии, верующие взяли их в кольцо и не допускают к зданиям, правоохранители не вмешиваются.
Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В Киево-Печерской лавре ударили в набат
Вчера, 11:16
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Суд принял к рассмотрению иск Киево-Печерской лавры к украинским властям
Вчера, 09:42
 
РелигияРелигияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦУкраинаКиево-Печерская Лавра
 
 
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