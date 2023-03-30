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Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.03.2023
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10:55 30.03.2023 (обновлено: 12:13 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/mobilizovannye-1861773188.html
Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, заявила Москалькова
Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.03.2023
Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, заявила Москалькова
Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:55
2023-03-30T12:13
частичная мобилизация в россии
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня к нам продолжает поступать немалое количество обращений от мобилизованных, которые не получили социальные выплаты, или получили их несвоевременно или не в том объеме", - сказала Москалькова. Она отметила, что с каждым вопросом ведется разбирательство вместе с министерством обороны. "Если было нарушение, оно устраняется, восстанавливаются права. Если было все правильно, человеку разъясняется, почему было принято то или иное решение", - добавила Москалькова. Также она обратила внимание на вопросы мобилизованных, которые возвращаются с ранениями. "И здесь мы тоже получаем немало обращений, касающихся медицинской помощи. Затем трудоустройство комиссованных и возвращенных в гражданскую жизнь. Вот эти обращения у нас на особом контроле, они у нас идут как обращения особой категории и очень важны", - подчеркнула она.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20230317/mobilizovannye-1858507246.html
https://ria.ru/20230329/mobilizatsiya-1861707947.html
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частичная мобилизация в россии, татьяна москалькова, россия
Частичная мобилизация в России, Татьяна Москалькова, Россия
Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, заявила Москалькова

Омбудсмен Москалькова: с каждым вопросом по мобилизованным проведится разбирательство

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня к нам продолжает поступать немалое количество обращений от мобилизованных, которые не получили социальные выплаты, или получили их несвоевременно или не в том объеме", - сказала Москалькова.
Она отметила, что с каждым вопросом ведется разбирательство вместе с министерством обороны.
"Если было нарушение, оно устраняется, восстанавливаются права. Если было все правильно, человеку разъясняется, почему было принято то или иное решение", - добавила Москалькова.
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Также она обратила внимание на вопросы мобилизованных, которые возвращаются с ранениями.
"И здесь мы тоже получаем немало обращений, касающихся медицинской помощи. Затем трудоустройство комиссованных и возвращенных в гражданскую жизнь. Вот эти обращения у нас на особом контроле, они у нас идут как обращения особой категории и очень важны", - подчеркнула она.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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Частичная мобилизация в РоссииТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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