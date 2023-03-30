https://ria.ru/20230330/mobilizovannye-1861773188.html

Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, заявила Москалькова

Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, заявила Москалькова - РИА Новости, 30.03.2023

Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, заявила Москалькова

Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:55

2023-03-30T10:55

2023-03-30T12:13

частичная мобилизация в россии

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Все вопросы по обращениям мобилизованных решаются, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Сегодня к нам продолжает поступать немалое количество обращений от мобилизованных, которые не получили социальные выплаты, или получили их несвоевременно или не в том объеме", - сказала Москалькова. Она отметила, что с каждым вопросом ведется разбирательство вместе с министерством обороны. "Если было нарушение, оно устраняется, восстанавливаются права. Если было все правильно, человеку разъясняется, почему было принято то или иное решение", - добавила Москалькова. Также она обратила внимание на вопросы мобилизованных, которые возвращаются с ранениями. "И здесь мы тоже получаем немало обращений, касающихся медицинской помощи. Затем трудоустройство комиссованных и возвращенных в гражданскую жизнь. Вот эти обращения у нас на особом контроле, они у нас идут как обращения особой категории и очень важны", - подчеркнула она.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

https://ria.ru/20230317/mobilizovannye-1858507246.html

https://ria.ru/20230329/mobilizatsiya-1861707947.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, татьяна москалькова, россия