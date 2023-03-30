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В Северной Македонии потребовали отставки министра после визита к психиатру - РИА Новости, 30.03.2023
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21:56 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ministr-1861987073.html
В Северной Македонии потребовали отставки министра после визита к психиатру
В Северной Македонии потребовали отставки министра после визита к психиатру - РИА Новости, 30.03.2023
В Северной Македонии потребовали отставки министра после визита к психиатру
Крупнейшая оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ призвала к отставке и лишению сертификата безопасности министра обороны Славянки Петровской,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:56
2023-03-30T21:56
в мире
северная македония
украина
киев
стево пендаровски
ми-24
т-72 "урал"
су-25
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БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ призвала к отставке и лишению сертификата безопасности министра обороны Славянки Петровской, инициирующей передачу вертолетов и другой военной техники Киеву, по результатам пройденного ей осмотра у психиатра и выявленных симптомов. Правительство в Северной Македонии одобрило в среду решение о передаче Киеву 12 вертолетов Ми-24 по инициативе министерства обороны. Сроки передачи не уточняются, ранее Петровска заявляла, что речь идет о приобретенных на Украине в 2001 году машинах 1984 года производства, которые не используются вооруженными силами из-за отсутствия запчастей. "Петровска сама себя поставила в положение, в котором под вопросом оказалась ее способность руководить МО. Заключение о психическом состоянии, которое говорит о ее навязчивых идеях, заторможенности и лечении успокоительными препаратами, которые она себе заказывала, если полностью подтвердится, должно привести к ее отставке и отзыву сертификата безопасности", - заявила оппозиционная партия. Депутат Собрания (парламента) от ВМРО-ДПМНЕ Димитар Ковачки на заседании в конце февраля озвучил выдержки из результатов медицинского осмотра министра обороны психиатром. Она согласилась с подлинностью цитат, которые указывают на депрессивное состояние, деконцентрацию, трясущиеся руки, общее беспокойство и "неверие в результат своих усилий". Петровска и депутат-оппозиционер на момент медобследования находились в процессе рассмотрения судебного иска о клевете, так как в ноябре 2022 года Ковачки обвинил министра обороны в сокрытии недвижимости. При этом глава минобороны Северной Македонии в 2022 и 2023 годах участвовала в принятии и исполнении решений о передаче военной техники Украине. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил 17 января, что республика вошла в пятерку стран, предоставивших наибольший объем оружия Украине. В июле власти Северной Македонии сообщили, что передали Украине танки Т-72, которых на балансе ведомства числилась 31 единица. По данным минобороны страны, машины подлежали плановой утилизации. Вместо них Скопье по соглашению с США получает бронеавтомобили JLTV для северомакедонской армии. После этого региональные СМИ сообщали о передаче Скопье Киеву четырех штурмовиков Су-25, шести установок реактивных систем залпового огня "Град", десятков БМП и тягачей МТ-ЛБ, двух батарей зенитных ракетных комплексов "Стрела 10М" и другого оружия. Минобороны Северной Македонии засекретило информацию о передаваемых вооружениях.
https://ria.ru/20230321/istrebiteli-1859340283.html
https://ria.ru/20230330/senator-1861721262.html
северная македония
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в мире, северная македония, украина, киев, стево пендаровски, ми-24, т-72 "урал", су-25
В мире, Северная Македония, Украина, Киев, Стево Пендаровски, Ми-24, Т-72 "Урал", Су-25
В Северной Македонии потребовали отставки министра после визита к психиатру

В Северной Македонии потребовали отставки главы минобороны после ее осмотра у психиатра

CC BY-SA 3.0 / Rašo / Tetovo, MacedoniaГород Тетово в Северной Македонии
Город Тетово в Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Rašo / Tetovo, Macedonia
Город Тетово в Северной Македонии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ призвала к отставке и лишению сертификата безопасности министра обороны Славянки Петровской, инициирующей передачу вертолетов и другой военной техники Киеву, по результатам пройденного ей осмотра у психиатра и выявленных симптомов.
Правительство в Северной Македонии одобрило в среду решение о передаче Киеву 12 вертолетов Ми-24 по инициативе министерства обороны. Сроки передачи не уточняются, ранее Петровска заявляла, что речь идет о приобретенных на Украине в 2001 году машинах 1984 года производства, которые не используются вооруженными силами из-за отсутствия запчастей.
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21 марта, 05:00
"Петровска сама себя поставила в положение, в котором под вопросом оказалась ее способность руководить МО. Заключение о психическом состоянии, которое говорит о ее навязчивых идеях, заторможенности и лечении успокоительными препаратами, которые она себе заказывала, если полностью подтвердится, должно привести к ее отставке и отзыву сертификата безопасности", - заявила оппозиционная партия.
Депутат Собрания (парламента) от ВМРО-ДПМНЕ Димитар Ковачки на заседании в конце февраля озвучил выдержки из результатов медицинского осмотра министра обороны психиатром. Она согласилась с подлинностью цитат, которые указывают на депрессивное состояние, деконцентрацию, трясущиеся руки, общее беспокойство и "неверие в результат своих усилий". Петровска и депутат-оппозиционер на момент медобследования находились в процессе рассмотрения судебного иска о клевете, так как в ноябре 2022 года Ковачки обвинил министра обороны в сокрытии недвижимости.
При этом глава минобороны Северной Македонии в 2022 и 2023 годах участвовала в принятии и исполнении решений о передаче военной техники Украине. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски заявил 17 января, что республика вошла в пятерку стран, предоставивших наибольший объем оружия Украине. В июле власти Северной Македонии сообщили, что передали Украине танки Т-72, которых на балансе ведомства числилась 31 единица. По данным минобороны страны, машины подлежали плановой утилизации. Вместо них Скопье по соглашению с США получает бронеавтомобили JLTV для северомакедонской армии.
После этого региональные СМИ сообщали о передаче Скопье Киеву четырех штурмовиков Су-25, шести установок реактивных систем залпового огня "Град", десятков БМП и тягачей МТ-ЛБ, двух батарей зенитных ракетных комплексов "Стрела 10М" и другого оружия. Минобороны Северной Македонии засекретило информацию о передаваемых вооружениях.
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В сенате США выступили за передачу Киеву любого оружия, кроме ядерного
Вчера, 00:07
 
В миреСеверная МакедонияУкраинаКиевСтево ПендаровскиМи-24Т-72 "Урал"Су-25
 
 
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