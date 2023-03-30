Рейтинг@Mail.ru
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 30.03.2023 (обновлено: 12:08 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/metropoliten-1861800237.html
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро - РИА Новости, 30.03.2023
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро
Мужчина в четверг остался жив после падения на рельсы на синей ветке метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:07
2023-03-30T12:08
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855541129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f5e51c86043b0c9b57a8adb4bb7e3a5.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчина в четверг остался жив после падения на рельсы на синей ветке метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее столичный департамент транспорта сообщил в телеграм-канале, что из-за попавшего на пути человека приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до "Строгино". "Упавшего на станции "Парк Победы" мужчину вытащили на платформу, живой", - сказал собеседник агентства. Состояние пострадавшего и обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855541129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_787567303467753e8a2d6bbda2c4de52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро

Мужчина выжил после падения на пути на синей ветке в московском метро

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМетрополитен
Метрополитен - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Метрополитен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчина в четверг остался жив после падения на рельсы на синей ветке метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил в телеграм-канале, что из-за попавшего на пути человека приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до "Строгино".
"Упавшего на станции "Парк Победы" мужчину вытащили на платформу, живой", - сказал собеседник агентства. Состояние пострадавшего и обстоятельства происшествия выясняются.
Мужчина на станции Кузнецкий мост Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро
10 февраля, 15:17
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала