https://ria.ru/20230330/metropoliten-1861800237.html
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро - РИА Новости, 30.03.2023
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро
Мужчина в четверг остался жив после падения на рельсы на синей ветке метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:07
2023-03-30T12:07
2023-03-30T12:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчина в четверг остался жив после падения на рельсы на синей ветке метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее столичный департамент транспорта сообщил в телеграм-канале, что из-за попавшего на пути человека приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до "Строгино". "Упавшего на станции "Парк Победы" мужчину вытащили на платформу, живой", - сказал собеседник агентства. Состояние пострадавшего и обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Мужчина выжил после падения на пути в московском метро
Мужчина выжил после падения на пути на синей ветке в московском метро
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчина в четверг остался жив после падения на рельсы на синей ветке метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил в телеграм-канале
, что из-за попавшего на пути человека приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до "Строгино".
"Упавшего на станции "Парк Победы" мужчину вытащили на платформу, живой", - сказал собеседник агентства. Состояние пострадавшего и обстоятельства происшествия выясняются.
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро