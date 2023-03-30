https://ria.ru/20230330/metropoliten-1861800237.html

Мужчина выжил после падения на пути в московском метро

Мужчина выжил после падения на пути в московском метро - РИА Новости, 30.03.2023

Мужчина выжил после падения на пути в московском метро

Мужчина в четверг остался жив после падения на рельсы на синей ветке метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:07

2023-03-30T12:07

2023-03-30T12:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчина в четверг остался жив после падения на рельсы на синей ветке метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее столичный департамент транспорта сообщил в телеграм-канале, что из-за попавшего на пути человека приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до "Строгино". "Упавшего на станции "Парк Победы" мужчину вытащили на платформу, живой", - сказал собеседник агентства. Состояние пострадавшего и обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва