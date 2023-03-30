https://ria.ru/20230330/medvedev-1861976075.html

Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине

Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 30.03.2023

Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале апокалиптическим бредом петицию с призывом разместить на... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:05

2023-03-30T20:05

2023-03-30T23:06

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале апокалиптическим бредом петицию с призывом разместить на Украине ядерное оружие.По его словам, в ответ на этот шаг в России могут создать петицию с предложением незамедлительно превентивно использовать ядерное оружие, если президент США Джо Байден презентует украинским властям свой "чемоданчик" или "потеряет" его во время следующего визита в Киев.Страны — члены НАТО уже поставляют Киеву танки и ракеты, а также близки к передаче самолетов, напомнил Медведев.Петиция с таким призывом появилась в четверг на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Ее авторы предложили разместить американское ядерное оружие на территории Украины или сделать ее государством с собственным подобным вооружением.

https://ria.ru/20230330/senator-1861721262.html

https://ria.ru/20230329/voyna-1861475971.html

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в мире, украина, дмитрий медведев, джо байден, сша, нато, киев, владимир зеленский, россия