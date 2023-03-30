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Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:05 30.03.2023 (обновлено: 23:06 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/medvedev-1861976075.html
Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине
Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 30.03.2023
Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале апокалиптическим бредом петицию с призывом разместить на... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T20:05
2023-03-30T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий медведев
джо байден
сша
нато
киев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале апокалиптическим бредом петицию с призывом разместить на Украине ядерное оружие.По его словам, в ответ на этот шаг в России могут создать петицию с предложением незамедлительно превентивно использовать ядерное оружие, если президент США Джо Байден презентует украинским властям свой "чемоданчик" или "потеряет" его во время следующего визита в Киев.Страны — члены НАТО уже поставляют Киеву танки и ракеты, а также близки к передаче самолетов, напомнил Медведев.Петиция с таким призывом появилась в четверг на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Ее авторы предложили разместить американское ядерное оружие на территории Украины или сделать ее государством с собственным подобным вооружением.
https://ria.ru/20230330/senator-1861721262.html
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в мире, украина, дмитрий медведев, джо байден, сша, нато, киев, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Джо Байден, США, НАТО, Киев, Владимир Зеленский, Россия
Медведев прокомментировал петицию о размещении ядерного оружия на Украине

Медведев раскритиковал петицию о размещении американского ядерного оружия на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале апокалиптическим бредом петицию с призывом разместить на Украине ядерное оружие.
По его словам, в ответ на этот шаг в России могут создать петицию с предложением незамедлительно превентивно использовать ядерное оружие, если президент США Джо Байден презентует украинским властям свой "чемоданчик" или "потеряет" его во время следующего визита в Киев.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В сенате США выступили за передачу Киеву любого оружия, кроме ядерного
Вчера, 00:07
Страны — члены НАТО уже поставляют Киеву танки и ракеты, а также близки к передаче самолетов, напомнил Медведев.
«
"Глядишь, и ядерное оружие свое отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами", — написал зампред Совбеза.
Петиция с таким призывом появилась в четверг на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Ее авторы предложили разместить американское ядерное оружие на территории Украины или сделать ее государством с собственным подобным вооружением.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Поведение Запада может привести к ядерной войне, заявил Патрушев
29 марта, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий МедведевДжо БайденСШАНАТОКиевВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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