https://ria.ru/20230330/meditsina-1861885962.html
Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций
Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций - РИА Новости, 30.03.2023
Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций
Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить долю выпуска отечественных... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:16
2023-03-30T16:16
2023-03-30T18:49
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций.По словам президента, это необходимо в том числе для того, чтобы стать еще более независимыми от иностранных поставщиков. Особенно это касается тех экспортеров, которые создают для России "немало трудностей", подчеркнул Путин. Глава государства призвал модернизировать оборудование, строить новые производства, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.
https://ria.ru/20230324/farmotrasl-1860441400.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций
Путин призвал повысить долю отечественных лекарств на внутреннем рынке
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций.
По словам президента, это необходимо в том числе для того, чтобы стать еще более независимыми от иностранных поставщиков. Особенно это касается тех экспортеров, которые создают для России "немало трудностей", подчеркнул Путин.
Глава государства призвал модернизировать оборудование, строить новые производства, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России