https://ria.ru/20230330/meditsina-1861885962.html

Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций

Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций - РИА Новости, 30.03.2023

Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций

Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить долю выпуска отечественных... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:16

2023-03-30T16:16

2023-03-30T18:49

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций.По словам президента, это необходимо в том числе для того, чтобы стать еще более независимыми от иностранных поставщиков. Особенно это касается тех экспортеров, которые создают для России "немало трудностей", подчеркнул Путин. Глава государства призвал модернизировать оборудование, строить новые производства, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.

https://ria.ru/20230324/farmotrasl-1860441400.html

россия

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Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин