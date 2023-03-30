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Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций - РИА Новости, 30.03.2023
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16:16 30.03.2023 (обновлено: 18:49 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/meditsina-1861885962.html
Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций
Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций - РИА Новости, 30.03.2023
Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций
Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить долю выпуска отечественных... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:16
2023-03-30T18:49
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций.По словам президента, это необходимо в том числе для того, чтобы стать еще более независимыми от иностранных поставщиков. Особенно это касается тех экспортеров, которые создают для России "немало трудностей", подчеркнул Путин. Глава государства призвал модернизировать оборудование, строить новые производства, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал увеличить выпуск отечественных медицинских субстанций

Путин призвал повысить долю отечественных лекарств на внутреннем рынке

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРабота фармацевтического предприятия
Работа фармацевтического предприятия - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Работа фармацевтического предприятия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске призвал увеличить долю выпуска отечественных медицинских субстанций.
По словам президента, это необходимо в том числе для того, чтобы стать еще более независимыми от иностранных поставщиков. Особенно это касается тех экспортеров, которые создают для России "немало трудностей", подчеркнул Путин.
Глава государства призвал модернизировать оборудование, строить новые производства, совершенствовать технологии, а также наращивать кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий и центров.
Фармацевтический завод - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Мурашко рассказал о развитии фармацевтической отрасли в России
24 марта, 16:27
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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