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Лавров 6-7 апреля посетит Турцию - РИА Новости, 30.03.2023
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15:21 30.03.2023 (обновлено: 15:57 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/lavrov-1861871681.html
Лавров 6-7 апреля посетит Турцию
Лавров 6-7 апреля посетит Турцию - РИА Новости, 30.03.2023
Лавров 6-7 апреля посетит Турцию
Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, где обсудит двусторонние отношения, ситуацию на Украине, в Сирии и другие вопросы, заявила в четверг... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:21
2023-03-30T15:57
турция
россия
сирия
в мире
мария захарова
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, где обсудит двусторонние отношения, ситуацию на Украине, в Сирии и другие вопросы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."6-7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего. состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм", - сказала Захарова на брифинге."Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорно-карабахском урегулировании, а также в Центральной Азии и Афганистане", - добавила Захарова.По ее словам, министры планируют проработать и график контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20230329/voyna-1861719963.html
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турция, россия, сирия, в мире, мария захарова, сергей лавров, украина
Турция, Россия, Сирия, В мире, Мария Захарова, Сергей Лавров, Украина
Лавров 6-7 апреля посетит Турцию

Глава МИД Лавров во время визита в Турцию обсудит ситуацию в Сирии и на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, где обсудит двусторонние отношения, ситуацию на Украине, в Сирии и другие вопросы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"6-7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего. состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм", - сказала Захарова на брифинге.
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"Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорно-карабахском урегулировании, а также в Центральной Азии и Афганистане", - добавила Захарова.
По ее словам, министры планируют проработать и график контактов на различных уровнях.
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ТурцияРоссияСирияВ миреМария ЗахароваСергей ЛавровУкраина
 
 
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