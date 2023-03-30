https://ria.ru/20230330/lavrov-1861871681.html
Лавров 6-7 апреля посетит Турцию
Лавров 6-7 апреля посетит Турцию - РИА Новости, 30.03.2023
Лавров 6-7 апреля посетит Турцию
Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, где обсудит двусторонние отношения, ситуацию на Украине, в Сирии и другие вопросы, заявила в четверг... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:21
2023-03-30T15:21
2023-03-30T15:57
турция
россия
сирия
в мире
мария захарова
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, где обсудит двусторонние отношения, ситуацию на Украине, в Сирии и другие вопросы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."6-7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего. состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм", - сказала Захарова на брифинге."Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорно-карабахском урегулировании, а также в Центральной Азии и Афганистане", - добавила Захарова.По ее словам, министры планируют проработать и график контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20230329/voyna-1861719963.html
https://ria.ru/20230321/konsultatsii-1859348901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, сирия, в мире, мария захарова, сергей лавров, украина
Турция, Россия, Сирия, В мире, Мария Захарова, Сергей Лавров, Украина
Лавров 6-7 апреля посетит Турцию
Глава МИД Лавров во время визита в Турцию обсудит ситуацию в Сирии и на Украине
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, где обсудит двусторонние отношения, ситуацию на Украине, в Сирии и другие вопросы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"6-7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего. состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм", - сказала Захарова на брифинге.
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"Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорно-карабахском урегулировании, а также в Центральной Азии
и Афганистане", - добавила Захарова.
По ее словам, министры планируют проработать и график контактов на различных уровнях.
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