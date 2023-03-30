https://ria.ru/20230330/lavra-1861979013.html

В УПЦ прокомментировали решение украинского суда по Киево-Печерской лавре

В УПЦ прокомментировали решение украинского суда по Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 30.03.2023

В УПЦ прокомментировали решение украинского суда по Киево-Печерской лавре

Украинский суд не отказывал УПЦ в удовлетворении иска по делу об аренде лавры, но отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела "в отношении монастыря не... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:32

2023-03-30T20:32

2023-03-30T20:32

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Украинский суд не отказывал УПЦ в удовлетворении иска по делу об аренде лавры, но отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела "в отношении монастыря не совершались противоправные действия", говорится в сообщении, опубликованном на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ. Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что суд отклонил иск канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды. В УПЦ пояснили, что передали в суд "заявление об обеспечении иска с просьбой, чтобы на время рассмотрения дела по существу в отношении монастыря не совершались противоправные действия". "В удовлетворении заявления об обеспечении иска суд безосновательно отказал монастырю, но это ни в коем случае не свидетельствует о том, что суд отказал в удовлетворении иска, рассмотрение которого назначено на 26 апреля 2023 года. Отказ суда в обеспечении иска не вступил в законную силу, он будет обжалован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении. В УПЦ добавили, что любые другие внесудебные действия в отношении Киево-Печерской лавры "являются незаконными и предусматривают наступление ответственности". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861967741.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, ситуация вокруг упц, украинская повстанческая армия, украинская православная церковь