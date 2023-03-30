В УПЦ прокомментировали решение украинского суда по Киево-Печерской лавре
УПЦ: украинский суд не отказывал Киево-Печерской лавре в удовлетворении иска об аренде
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Украинский суд не отказывал УПЦ в удовлетворении иска по делу об аренде лавры, но отклонил просьбу, чтобы на время рассмотрения дела "в отношении монастыря не совершались противоправные действия", говорится в сообщении, опубликованном на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что суд отклонил иск канонической УПЦ о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды.
В УПЦ пояснили, что передали в суд "заявление об обеспечении иска с просьбой, чтобы на время рассмотрения дела по существу в отношении монастыря не совершались противоправные действия".
"В удовлетворении заявления об обеспечении иска суд безосновательно отказал монастырю, но это ни в коем случае не свидетельствует о том, что суд отказал в удовлетворении иска, рассмотрение которого назначено на 26 апреля 2023 года. Отказ суда в обеспечении иска не вступил в законную силу, он будет обжалован в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.
В УПЦ добавили, что любые другие внесудебные действия в отношении Киево-Печерской лавры "являются незаконными и предусматривают наступление ответственности".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.