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На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
13:03 30.03.2023 (обновлено: 13:17 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/lavra-1861822992.html
На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские
На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские - РИА Новости, 30.03.2023
На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские
Вооруженные автоматами сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:03
2023-03-30T13:17
религия
украина
киев
александр ткаченко (протоиерей)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Вооруженные автоматами сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу. "Лавра – святая обитель. Верующие молятся, журналисты снимают, полиция с автоматами находится на входе и на территории. Стало известно, что члены комиссии покинули территории обители. Спасибо всем за молитвы", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале. Как сообщили в УПЦ со ссылкой на данные средств массовой информации, члены комиссии планируют возобновить работу на территории монастыря 31 марта с 10.00 (совпадает с мск). Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию монастыря, пока не будет соответствующего решения суда. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230330/lavra-1861807983.html
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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Ситуация вокруг УПЦ
На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские

На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские с автоматами

© Фото : Украинская православная церковь/TelegramСотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Украинская православная церковь/Telegram
Сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Вооруженные автоматами сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу.
"Лавра – святая обитель. Верующие молятся, журналисты снимают, полиция с автоматами находится на входе и на территории. Стало известно, что члены комиссии покинули территории обители. Спасибо всем за молитвы", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале.
Как сообщили в УПЦ со ссылкой на данные средств массовой информации, члены комиссии планируют возобновить работу на территории монастыря 31 марта с 10.00 (совпадает с мск).
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Комиссия по описи имущества покинула территорию Киево-Печерской лавры
Вчера, 12:24
Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию монастыря, пока не будет соответствующего решения суда.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Настоятель Киево-Печерской лавры прокомментировал действия верующих
Вчера, 12:21
 
РелигияУкраинаКиевАлександр Ткаченко (протоиерей)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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