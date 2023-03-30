https://ria.ru/20230330/lavra-1861822992.html

На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские

На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские - РИА Новости, 30.03.2023

На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские

Вооруженные автоматами сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:03

2023-03-30T13:03

2023-03-30T13:17

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александр ткаченко (протоиерей)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Вооруженные автоматами сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу. "Лавра – святая обитель. Верующие молятся, журналисты снимают, полиция с автоматами находится на входе и на территории. Стало известно, что члены комиссии покинули территории обители. Спасибо всем за молитвы", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале. Как сообщили в УПЦ со ссылкой на данные средств массовой информации, члены комиссии планируют возобновить работу на территории монастыря 31 марта с 10.00 (совпадает с мск). Ранее в четверг наместник лавры заявил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию монастыря, пока не будет соответствующего решения суда. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861807983.html

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Варвара Скокшина

украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), ситуация вокруг упц