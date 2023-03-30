Ефимов: для КРТ бывшей промзоны в Черемушках назначен городской оператор
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) части бывшей промзоны в Черемушках будет проводить городской оператор - казенное предприятие "Управление гражданского строительства", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Городской оператор возведет на участке более 160 тысяч квадратных метров недвижимости, значительная часть которой - жилье по программе реновации. В реализацию проекта вложат более 13 миллиардов рублей, бюджетный эффект - 110 миллионов рублей в год. В результате реализации проекта в районе Черемушки появится более 200 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, предельный срок реализации проекта на участке промзоны "Квартал 25а Черемушки" составляет пять лет. За это время оператор должен построить почти 140 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также свыше 20 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая школу, детский сад и коммунальные объекты.
"Городской оператор возведет на участке более 160 тысяч квадратных метров недвижимости, значительная часть которой - жилье по программе реновации. В реализацию проекта вложат более 13 миллиардов рублей, бюджетный эффект - 110 миллионов рублей в год. В результате реализации проекта в районе Черемушки появится более 200 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, предельный срок реализации проекта на участке промзоны "Квартал 25а Черемушки" составляет пять лет. За это время оператор должен построить почти 140 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также свыше 20 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая школу, детский сад и коммунальные объекты.
В настоящее время указанная территория площадью почти 5,5 гектара, находящаяся рядом с Центром планирования семьи и репродукции, используется неэффективно – ее занимают автосервис, склады и гаражи, говорится в сообщении.