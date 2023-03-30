https://ria.ru/20230330/krt-1861748273.html

Ефимов: для КРТ бывшей промзоны в Черемушках назначен городской оператор

Ефимов: для КРТ бывшей промзоны в Черемушках назначен городской оператор - РИА Новости, 30.03.2023

Ефимов: для КРТ бывшей промзоны в Черемушках назначен городской оператор

Комплексное развитие территории (КРТ) части бывшей промзоны в Черемушках будет проводить городской оператор - казенное предприятие "Управление гражданского... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:14

2023-03-30T09:14

2023-03-30T09:14

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e4e7a458a7f63f9beda3cd2e470ebf5c.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Комплексное развитие территории (КРТ) части бывшей промзоны в Черемушках будет проводить городской оператор - казенное предприятие "Управление гражданского строительства", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Городской оператор возведет на участке более 160 тысяч квадратных метров недвижимости, значительная часть которой - жилье по программе реновации. В реализацию проекта вложат более 13 миллиардов рублей, бюджетный эффект - 110 миллионов рублей в год. В результате реализации проекта в районе Черемушки появится более 200 рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, предельный срок реализации проекта на участке промзоны "Квартал 25а Черемушки" составляет пять лет. За это время оператор должен построить почти 140 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также свыше 20 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая школу, детский сад и коммунальные объекты.В настоящее время указанная территория площадью почти 5,5 гектара, находящаяся рядом с Центром планирования семьи и репродукции, используется неэффективно – ее занимают автосервис, склады и гаражи, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230329/moskva-1861450061.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)