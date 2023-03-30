В Екатеринбурге задержали корреспондента WSJ
ФСБ задержала журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщила ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal, гражданина США Гершковича Эвана 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства", — говорится в пресс-релизе службы.
Журналиста задержали "при попытке получения секретных сведений". Как утверждается, он "по заданию США" собирал составляющие государственную тайну материалы "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Следственное управление ФСБ открыло уголовное дело по статье за шпионаж (ст. 276 УК).
WSJ выпустила заявление, в котором называет Гершковича надежным и непредвзятым журналистом. Газета потребовала его освобождения и отвергла все обвинения в адрес сотрудника.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, сообщил, что американца задержали "с поличным". Представитель Кремля добавил, что раскрытие дополнительных деталей дела — прерогатива контрразведки.
Как указано на сайте WSJ, Гершкович освещал темы, связанные с Россией, Украиной и странами бывшего СССР. Ранее он работал в агентстве Франс Пресс, а также в изданиях The New York Times и The Moscow Times.