https://ria.ru/20230330/koronavirus-1861783908.html
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлен 1771 случай COVID, умерли 6 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:28
2023-03-30T11:28
2023-03-30T11:28
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
распространение коронавируса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1771 случай COVID, умерли 6 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 2134 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 476 064 случая коронавируса, выздоровели 3 281 196 человек, умерли 48 450 человек.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, распространение коронавируса, россия
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Коронавирусы, Распространение коронавируса, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1771 новый случай COVID-19, умерли шесть человек