Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/koronavirus-1861783908.html
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлен 1771 случай COVID, умерли 6 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:28
2023-03-30T11:28
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
распространение коронавируса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1771 случай COVID, умерли 6 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 2134 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 476 064 случая коронавируса, выздоровели 3 281 196 человек, умерли 48 450 человек.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, распространение коронавируса, россия
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Коронавирусы, Распространение коронавируса, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 131 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1771 новый случай COVID-19, умерли шесть человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлен 1771 случай COVID, умерли 6 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
«
"Выявлено случаев за сутки - 1771, госпитализирован - 131 человек, выздоровели - 1820 человек, 6 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 2134 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 476 064 случая коронавируса, выздоровели 3 281 196 человек, умерли 48 450 человек.
 
Здоровье - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыРаспространение коронавирусаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала