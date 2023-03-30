Рейтинг@Mail.ru
Феномен России: якутское кино покорило мир - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 30.03.2023 (обновлено: 08:14 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/kino-1861647310.html
Феномен России: якутское кино покорило мир
Феномен России: якутское кино покорило мир - РИА Новости, 30.03.2023
Феномен России: якутское кино покорило мир
Якутские фильмы заняли уникальную нишу в прокате и зрительских предпочтениях. Картины режиссеров из Республики Саха побеждают на мировых кинофестивалях, "Выход" РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:00
2023-03-30T08:14
россия
москва
дэвид финчер
сергей потапов
культура
республика саха (якутия)
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861495262_0:62:3423:1987_1920x0_80_0_0_e5a5a2495e5b6af12c6c0e913a1a6e7b.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Якутские фильмы заняли уникальную нишу в прокате и зрительских предпочтениях. Картины режиссеров из Республики Саха побеждают на мировых кинофестивалях, "Выход" недавно номинировали на "Оскар". О том, чем интересны эти проекты и почему их надо смотреть, РИА Новости рассказали их авторы. Кредит ради фильмаСамая новая картина из Якутии — "Айта" Степана Бурнашева — выходит в прокат. Сделанный в стилистике Голливуда фильм уже получил два приза российского фестиваля авторского кино "Зимний" (лучшие режиссер и актер).Ради создания этого детективного триллера Бурнашев продал машину и взял кредит, о котором не знала даже жена. В итоге получился мощный проект в духе Дэвида Финчера.Героиня картины погибает после вечеринки одноклассников, оставив записку с именем. В небольшом городке сарафанное радио работает быстро, так же как и испорченный телефон. Поэтому все уверены: виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший Айту. Люди требуют расправы, но следователь не согласен на самосуд.Здесь сплетаются информационный буллинг, шовинизм, предубеждение и невежество. Но главное — проблема отцов и детей в век современных технологий. По словам режиссера, создатели проекта пытались рассказать зрителям об этих темах. Их видение сделало из классической притчи художественную историю.Одна из особенностей якутского кино — кастинг. Актером в республике может стать любой. Бурнашев часто находит исполнителей через соцсети. Так было с Андреем Фоминым в "Айте" (он сам написал режиссеру и попросился на роль).В следующую картину Бурнашева может попасть любой. Он объявил конкурс: надо посмотреть "Айту" в кинотеатре, поделиться впечатлениями в соцсетях, зарегистрироваться на сайте фильма, загрузив отзыв. А в мае режиссер выберет победителя.Одним из следующих проектов Бурнашева станет альманах под рабочим названием "Ыт 2" с Дмитрием Давыдовым (с ним Степан сотрудничал в работе над первой частью).Творческие задачиОдин из долгожданных якутских релизов — его хоррор "Граница". Фильм полностью снимается на английском языке. При этом нет зарубежного капитала.Сейчас он на постпродакшене, закончат летом или осенью, а релиз запланирован на второй-третий квартал 2024 года.Не менее интересен фильм "Кончится лето" Владимира Мункуева с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Как признавался режиссер, это своеобразный анти-"Крестный отец" или анти-"Брат".Картина — история про Кешу (Борисов), который отсидел срок, взяв на себя вину младшего брата Тима (Хлебников). Оба хотят наладить жизнь в якутском поселке. Один устраивается на работу, другой готовится в вуз. Но после происшествия им придется пуститься в бега.Оператор — Максим Арбугаев, чья совместная с сестрой Евгенией лента "Выход" номинировалась на "Оскар".Успехи и номинацииПо словам Давыдова, он смотрит все якутские картины — часто на этапе монтажа.Авторы проектов утверждают, что между ними нет конкуренции.В чем же причина успеха?По мнению Бурнашева, в том, что якутский кинематограф часто использует легенды, полусказки, которые люди рассказывали друг другу долгими зимними вечерами. Так у народа складывалось особое мышление.А когда в 2004-м вышел фильм "Любовь моя" Сергея Потапова и стал хитом в прокате, амбициозные якуты поняли, что можно снимать и зарабатывать.Как рассказал РИА Новости автор хита "Иччи" Костас Марсаан, в республике популярны комедии, драмы, молодежные картины. Большинство проектов до Москвы не доходит.По мнению Костаса, феномен — в наличии публики, которая рублем голосует в прокате. Ведь якутские режиссеры знают своего зрителя, понимают, чего он ждет.Как отметил Мункуев, первые якутские комедии были с классическим сюжетом — "условный деревенский Шурик приезжает в город, где и происходят его приключения".Но и в других жанрах зрителей увлекают темы и атмосфера, которую создают якутские мастера.
https://ria.ru/20230326/kino-1859921175.html
россия
москва
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861495262_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_ec7e3782fc0882d2143c0bd364db034e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дэвид финчер, сергей потапов, республика саха (якутия), кино и сериалы, что посмотреть , оскар (премия), знаменитости
Россия, Москва, Дэвид Финчер, Сергей Потапов, Культура, Республика Саха (Якутия), Кино и сериалы, что посмотреть , Оскар (премия), Знаменитости

Феномен России: якутское кино покорило мир

© Фото : Сайдам Барыл (2022)Кадр из фильма "Айта"
Кадр из фильма Айта - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Сайдам Барыл (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Якутские фильмы заняли уникальную нишу в прокате и зрительских предпочтениях. Картины режиссеров из Республики Саха побеждают на мировых кинофестивалях, "Выход" недавно номинировали на "Оскар". О том, чем интересны эти проекты и почему их надо смотреть, РИА Новости рассказали их авторы.

Кредит ради фильма

Самая новая картина из Якутии — "Айта" Степана Бурнашева — выходит в прокат. Сделанный в стилистике Голливуда фильм уже получил два приза российского фестиваля авторского кино "Зимний" (лучшие режиссер и актер).
Ради создания этого детективного триллера Бурнашев продал машину и взял кредит, о котором не знала даже жена. В итоге получился мощный проект в духе Дэвида Финчера.
«

"Обычно у меня не сюжет подчиняется жанру, а наоборот, — говорит режиссер. — В основе "Айты" — история, рассказанная моим двоюродным братом, он работал следователем. Меня она тронула, я все время о ней думал. Потом фабула дополнилась моими идеями, историями из окружения и проблемами современного общества".

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан БурнашевНа съемках фильма "Айта"
На съемках фильма Айта - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
На съемках фильма "Айта"
Героиня картины погибает после вечеринки одноклассников, оставив записку с именем. В небольшом городке сарафанное радио работает быстро, так же как и испорченный телефон. Поэтому все уверены: виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший Айту. Люди требуют расправы, но следователь не согласен на самосуд.
Здесь сплетаются информационный буллинг, шовинизм, предубеждение и невежество. Но главное — проблема отцов и детей в век современных технологий. По словам режиссера, создатели проекта пытались рассказать зрителям об этих темах. Их видение сделало из классической притчи художественную историю.
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан БурнашевНа съемках фильма "Айта"
На съемках фильма Айта
На съемках фильма "Айта"
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
1 из 4
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев

Момент фильма "Айта"

На съемках фильма Айта

Момент фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
2 из 4
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев

Сцена фильма "Айта"

На съемках фильма Айта

Сцена фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
3 из 4
© Фото : Сайдам Барыл (2022)Кадр из фильма "Айта"
Кадр из фильма Айта
Кадр из фильма "Айта"
© Фото : Сайдам Барыл (2022)
4 из 4
На съемках фильма "Айта"
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
1 из 4

Момент фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
2 из 4

Сцена фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
3 из 4
Кадр из фильма "Айта"
© Фото : Сайдам Барыл (2022)
4 из 4
Одна из особенностей якутского кино — кастинг. Актером в республике может стать любой. Бурнашев часто находит исполнителей через соцсети. Так было с Андреем Фоминым в "Айте" (он сам написал режиссеру и попросился на роль).
В следующую картину Бурнашева может попасть любой. Он объявил конкурс: надо посмотреть "Айту" в кинотеатре, поделиться впечатлениями в соцсетях, зарегистрироваться на сайте фильма, загрузив отзыв. А в мае режиссер выберет победителя.
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан БурнашевНа съемках фильма "Айта"
На съемках фильма Айта
На съемках фильма "Айта"
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
1 из 4
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев

Момент фильма "Айта"

На съемках фильма Айта

Момент фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
2 из 4
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев

Сцена фильма "Айта"

На съемках фильма Айта

Сцена фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
3 из 4
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев

Момент фильма "Айта"

На съемках фильма Айта

Момент фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
4 из 4
На съемках фильма "Айта"
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
1 из 4

Момент фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
2 из 4

Сцена фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
3 из 4

Момент фильма "Айта"

© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
4 из 4
«

"Иногда простой человек подходит по фактуре роли для раскрытия персонажа, — поясняет Бурнашев. — У меня часто просятся на площадку, порой беру человека с улицы, если вижу, что он сможет правильно показать героя. Попадаются уникальные таланты".

Одним из следующих проектов Бурнашева станет альманах под рабочим названием "Ыт 2" с Дмитрием Давыдовым (с ним Степан сотрудничал в работе над первой частью).
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан БурнашевНа съемках фильма "Айта"
На съемках фильма Айта - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба фильма "Айта"/Степан Бурнашев
На съемках фильма "Айта"

Творческие задачи

«

"Для съемок первой картины "Костер на ветру" я тоже продал машину и набрал восемь кредитов, которые выплачивал больше пяти лет, — вспоминает Давыдов. — У каждого независимого якутского режиссера свои трудности в поиске средств для съемок".

Один из долгожданных якутских релизов — его хоррор "Граница". Фильм полностью снимается на английском языке. При этом нет зарубежного капитала.
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Кинологистика"На съемках фильма "Граница"
На съемках фильма Граница
На съемках фильма "Граница"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Кинологистика"
1 из 2
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Кинологистика"

Момент на съемках фильма "Граница"

На съемках фильма Граница

Момент на съемках фильма "Граница"

© Фото : пресс-служба кинокомпании "Кинологистика"
2 из 2
На съемках фильма "Граница"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Кинологистика"
1 из 2

Момент на съемках фильма "Граница"

© Фото : пресс-служба кинокомпании "Кинологистика"
2 из 2
Сейчас он на постпродакшене, закончат летом или осенью, а релиз запланирован на второй-третий квартал 2024 года.
«

"Идея возникла давно — в виде короткометражки, которую так и не сняли, — рассказывает режиссер. — Лет пять сценарий лежал нереализованным. Он про ответственность человека перед природой. Кажется, это рабочая и актуальная тема в контексте сегодняшней жизни".

© Фото : предоставлено пресс-службой проектаСъемки фильма "Кончится лето"
Съемки фильма Кончится лето
Съемки фильма "Кончится лето"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
1 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта

Момент фильма "Кончится лето"

Съемки фильма Кончится лето

Момент фильма "Кончится лето"

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
2 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаСъемки фильма "Кончится лето"
Съемки фильма Кончится лето
Съемки фильма "Кончится лето"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
3 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта

Сцена фильма "Кончится лето"

Съемки фильма Кончится лето

Сцена фильма "Кончится лето"

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
4 из 5
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта

Юра Борисов в фильме "Кончится лето"

Съемки фильма Кончится лето

Юра Борисов в фильме "Кончится лето"

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
5 из 5
Съемки фильма "Кончится лето"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
1 из 5

Момент фильма "Кончится лето"

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
2 из 5
Съемки фильма "Кончится лето"
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
3 из 5

Сцена фильма "Кончится лето"

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
4 из 5

Юра Борисов в фильме "Кончится лето"

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
5 из 5
Не менее интересен фильм "Кончится лето" Владимира Мункуева с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Как признавался режиссер, это своеобразный анти-"Крестный отец" или анти-"Брат".
Картина — история про Кешу (Борисов), который отсидел срок, взяв на себя вину младшего брата Тима (Хлебников). Оба хотят наладить жизнь в якутском поселке. Один устраивается на работу, другой готовится в вуз. Но после происшествия им придется пуститься в бега.
Оператор — Максим Арбугаев, чья совместная с сестрой Евгенией лента "Выход" номинировалась на "Оскар".
© Фото : предоставлено пресс-службой проектаСъемки фильма "Кончится лето"
Съемки фильма Кончится лето - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта
Съемки фильма "Кончится лето"

Успехи и номинации

По словам Давыдова, он смотрит все якутские картины — часто на этапе монтажа.
«

"Болею за каждый фильм, желаю зрителей и успеха. Иначе здесь никак. В Якутии кинематографисты держатся друг за друга, помогают", — отмечает режиссер.

Авторы проектов утверждают, что между ними нет конкуренции.
© Bonfire (2022)Кадр из фильма "Молодость"
Кадр из фильма Молодость
Кадр из фильма "Молодость"
© Bonfire (2022)
1 из 3
© Киностудия им. М. Горького (2022)Кадр из фильма "Детектор"
Кадр из фильма Детектор
Кадр из фильма "Детектор"
© Киностудия им. М. Горького (2022)
2 из 3
© ART Doydu (2020)Кадр из фильма "Иччи"
Кадр из фильма Иччи
Кадр из фильма "Иччи"
© ART Doydu (2020)
3 из 3
Кадр из фильма "Молодость"
© Bonfire (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Детектор"
© Киностудия им. М. Горького (2022)
2 из 3
Кадр из фильма "Иччи"
© ART Doydu (2020)
3 из 3
«

"У нас хорошая коммуникация, поздравляем друг друга с победами и успехами, — говорит Бурнашев. — Ведь неслучайно большинство якутских фильмов — о взаимоотношениях, проблемах, конфликтах, которые везде понятны. У нас есть чат, в котором общаемся".

В чем же причина успеха?
По мнению Бурнашева, в том, что якутский кинематограф часто использует легенды, полусказки, которые люди рассказывали друг другу долгими зимними вечерами. Так у народа складывалось особое мышление.
А когда в 2004-м вышел фильм "Любовь моя" Сергея Потапова и стал хитом в прокате, амбициозные якуты поняли, что можно снимать и зарабатывать.
© ART Doydu (2020)Кадр из фильма "Иччи"
Кадр из фильма Иччи
Кадр из фильма "Иччи"
© ART Doydu (2020)
1 из 5
© Bonfire (2022)Кадр из фильма "Молодость"
Кадр из фильма Молодость
Кадр из фильма "Молодость"
© Bonfire (2022)
2 из 5
© Altan (2020)Кадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало
Кадр из фильма "Пугало"
© Altan (2020)
3 из 5
© Bonfire (2022)Кадр из фильма "Молодость"
Кадр из фильма Молодость
Кадр из фильма "Молодость"
© Bonfire (2022)
4 из 5
© Bonfire (2022)Кадр из фильма "Молодость"
Кадр из фильма Молодость
Кадр из фильма "Молодость"
© Bonfire (2022)
5 из 5
Кадр из фильма "Иччи"
© ART Doydu (2020)
1 из 5
Кадр из фильма "Молодость"
© Bonfire (2022)
2 из 5
Кадр из фильма "Пугало"
© Altan (2020)
3 из 5
Кадр из фильма "Молодость"
© Bonfire (2022)
4 из 5
Кадр из фильма "Молодость"
© Bonfire (2022)
5 из 5
«

"Якутское кино — не искусственно созданное. Оно на самом деле функционирует, это честный бизнес, где авторы находят небольшие деньги, снимают, выпускают, соревнуясь в прокате со всеми, — объясняет режиссер Владимир Мункуев. — При этом фонды поддержки и гранты, мне кажется, это не очень хорошо: появляется зависимость".

Как рассказал РИА Новости автор хита "Иччи" Костас Марсаан, в республике популярны комедии, драмы, молодежные картины. Большинство проектов до Москвы не доходит.
«

"Это вкус тех, кто смотрит и выбирает кино из нашего проката. В хорроре и мистике лучше получается визуально передать нужную атмосферу", — считает он.

© Сайдам Барыл (2022)Кадр из фильма "Айта"
Кадр из фильма Айта
Кадр из фильма "Айта"
© Сайдам Барыл (2022)
1 из 5
© ART Doydu (2020)Кадр из фильма "Иччи"
Кадр из фильма Иччи
Кадр из фильма "Иччи"
© ART Doydu (2020)
2 из 5
© Киностудия им. М. Горького (2022)Кадр из фильма "Детектор"
Кадр из фильма Детектор
Кадр из фильма "Детектор"
© Киностудия им. М. Горького (2022)
3 из 5
© Altan (2016)Кадр из фильма "Костер на ветру"
Кадр из фильма Костер на ветру
Кадр из фильма "Костер на ветру"
© Altan (2016)
4 из 5
© ПроВзглядКадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало
Кадр из фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
5 из 5
Кадр из фильма "Айта"
© Сайдам Барыл (2022)
1 из 5
Кадр из фильма "Иччи"
© ART Doydu (2020)
2 из 5
Кадр из фильма "Детектор"
© Киностудия им. М. Горького (2022)
3 из 5
Кадр из фильма "Костер на ветру"
© Altan (2016)
4 из 5
Кадр из фильма "Пугало"
© ПроВзгляд
5 из 5
По мнению Костаса, феномен — в наличии публики, которая рублем голосует в прокате. Ведь якутские режиссеры знают своего зрителя, понимают, чего он ждет.
Как отметил Мункуев, первые якутские комедии были с классическим сюжетом — "условный деревенский Шурик приезжает в город, где и происходят его приключения".
Но и в других жанрах зрителей увлекают темы и атмосфера, которую создают якутские мастера.
Кадр из фильма Дерсу Узала
Самый советский фильм Куросавы: как снять кино про тайгу и получить "Оскар"
26 марта, 08:00
 
КультураРоссияМоскваДэвид ФинчерСергей ПотаповРеспублика Саха (Якутия)Кино и сериалычто посмотретьОскар (премия)Знаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала