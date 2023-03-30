Феномен России: якутское кино покорило мир

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Якутские фильмы заняли уникальную нишу в прокате и зрительских предпочтениях. Картины режиссеров из Республики Саха побеждают на мировых кинофестивалях, "Выход" недавно номинировали на "Оскар". О том, чем интересны эти проекты и почему их надо смотреть, РИА Новости рассказали их авторы. Кредит ради фильмаСамая новая картина из Якутии — "Айта" Степана Бурнашева — выходит в прокат. Сделанный в стилистике Голливуда фильм уже получил два приза российского фестиваля авторского кино "Зимний" (лучшие режиссер и актер).Ради создания этого детективного триллера Бурнашев продал машину и взял кредит, о котором не знала даже жена. В итоге получился мощный проект в духе Дэвида Финчера.Героиня картины погибает после вечеринки одноклассников, оставив записку с именем. В небольшом городке сарафанное радио работает быстро, так же как и испорченный телефон. Поэтому все уверены: виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший Айту. Люди требуют расправы, но следователь не согласен на самосуд.Здесь сплетаются информационный буллинг, шовинизм, предубеждение и невежество. Но главное — проблема отцов и детей в век современных технологий. По словам режиссера, создатели проекта пытались рассказать зрителям об этих темах. Их видение сделало из классической притчи художественную историю.Одна из особенностей якутского кино — кастинг. Актером в республике может стать любой. Бурнашев часто находит исполнителей через соцсети. Так было с Андреем Фоминым в "Айте" (он сам написал режиссеру и попросился на роль).В следующую картину Бурнашева может попасть любой. Он объявил конкурс: надо посмотреть "Айту" в кинотеатре, поделиться впечатлениями в соцсетях, зарегистрироваться на сайте фильма, загрузив отзыв. А в мае режиссер выберет победителя.Одним из следующих проектов Бурнашева станет альманах под рабочим названием "Ыт 2" с Дмитрием Давыдовым (с ним Степан сотрудничал в работе над первой частью).Творческие задачиОдин из долгожданных якутских релизов — его хоррор "Граница". Фильм полностью снимается на английском языке. При этом нет зарубежного капитала.Сейчас он на постпродакшене, закончат летом или осенью, а релиз запланирован на второй-третий квартал 2024 года.Не менее интересен фильм "Кончится лето" Владимира Мункуева с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Как признавался режиссер, это своеобразный анти-"Крестный отец" или анти-"Брат".Картина — история про Кешу (Борисов), который отсидел срок, взяв на себя вину младшего брата Тима (Хлебников). Оба хотят наладить жизнь в якутском поселке. Один устраивается на работу, другой готовится в вуз. Но после происшествия им придется пуститься в бега.Оператор — Максим Арбугаев, чья совместная с сестрой Евгенией лента "Выход" номинировалась на "Оскар".Успехи и номинацииПо словам Давыдова, он смотрит все якутские картины — часто на этапе монтажа.Авторы проектов утверждают, что между ними нет конкуренции.В чем же причина успеха?По мнению Бурнашева, в том, что якутский кинематограф часто использует легенды, полусказки, которые люди рассказывали друг другу долгими зимними вечерами. Так у народа складывалось особое мышление.А когда в 2004-м вышел фильм "Любовь моя" Сергея Потапова и стал хитом в прокате, амбициозные якуты поняли, что можно снимать и зарабатывать.Как рассказал РИА Новости автор хита "Иччи" Костас Марсаан, в республике популярны комедии, драмы, молодежные картины. Большинство проектов до Москвы не доходит.По мнению Костаса, феномен — в наличии публики, которая рублем голосует в прокате. Ведь якутские режиссеры знают своего зрителя, понимают, чего он ждет.Как отметил Мункуев, первые якутские комедии были с классическим сюжетом — "условный деревенский Шурик приезжает в город, где и происходят его приключения".Но и в других жанрах зрителей увлекают темы и атмосфера, которую создают якутские мастера.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Якутские фильмы заняли уникальную нишу в прокате и зрительских предпочтениях. Картины режиссеров из Республики Саха побеждают на мировых кинофестивалях, "Выход" недавно номинировали на "Оскар". О том, чем интересны эти проекты и почему их надо смотреть, РИА Новости рассказали их авторы.
Кредит ради фильма
Самая новая картина из Якутии — "Айта" Степана Бурнашева — выходит в прокат. Сделанный в стилистике Голливуда фильм уже получил два приза российского фестиваля авторского кино "Зимний" (лучшие режиссер и актер).
Ради создания этого детективного триллера Бурнашев продал машину и взял кредит, о котором не знала даже жена. В итоге получился мощный проект в духе Дэвида Финчера.
«
"Обычно у меня не сюжет подчиняется жанру, а наоборот, — говорит режиссер. — В основе "Айты" — история, рассказанная моим двоюродным братом, он работал следователем. Меня она тронула, я все время о ней думал. Потом фабула дополнилась моими идеями, историями из окружения и проблемами современного общества".
Героиня картины погибает после вечеринки одноклассников, оставив записку с именем. В небольшом городке сарафанное радио работает быстро, так же как и испорченный телефон. Поэтому все уверены: виновен сотрудник полиции Афанасий, подвозивший Айту. Люди требуют расправы, но следователь не согласен на самосуд.
Здесь сплетаются информационный буллинг, шовинизм, предубеждение и невежество. Но главное — проблема отцов и детей в век современных технологий. По словам режиссера, создатели проекта пытались рассказать зрителям об этих темах. Их видение сделало из классической притчи художественную историю.
Одна из особенностей якутского кино — кастинг. Актером в республике может стать любой. Бурнашев часто находит исполнителей через соцсети. Так было с Андреем Фоминым в "Айте" (он сам написал режиссеру и попросился на роль).
В следующую картину Бурнашева может попасть любой. Он объявил конкурс: надо посмотреть "Айту" в кинотеатре, поделиться впечатлениями в соцсетях, зарегистрироваться на сайте фильма, загрузив отзыв. А в мае режиссер выберет победителя.
"Иногда простой человек подходит по фактуре роли для раскрытия персонажа, — поясняет Бурнашев. — У меня часто просятся на площадку, порой беру человека с улицы, если вижу, что он сможет правильно показать героя. Попадаются уникальные таланты".
Одним из следующих проектов Бурнашева станет альманах под рабочим названием "Ыт 2" с Дмитрием Давыдовым (с ним Степан сотрудничал в работе над первой частью).
"Для съемок первой картины "Костер на ветру" я тоже продал машину и набрал восемь кредитов, которые выплачивал больше пяти лет, — вспоминает Давыдов. — У каждого независимого якутского режиссера свои трудности в поиске средств для съемок".
Один из долгожданных якутских релизов — его хоррор "Граница". Фильм полностью снимается на английском языке. При этом нет зарубежного капитала.
Сейчас он на постпродакшене, закончат летом или осенью, а релиз запланирован на второй-третий квартал 2024 года.
«
"Идея возникла давно — в виде короткометражки, которую так и не сняли, — рассказывает режиссер. — Лет пять сценарий лежал нереализованным. Он про ответственность человека перед природой. Кажется, это рабочая и актуальная тема в контексте сегодняшней жизни".
Не менее интересен фильм "Кончится лето" Владимира Мункуева с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым. Как признавался режиссер, это своеобразный анти-"Крестный отец" или анти-"Брат".
Картина — история про Кешу (Борисов), который отсидел срок, взяв на себя вину младшего брата Тима (Хлебников). Оба хотят наладить жизнь в якутском поселке. Один устраивается на работу, другой готовится в вуз. Но после происшествия им придется пуститься в бега.
Оператор — Максим Арбугаев, чья совместная с сестрой Евгенией лента "Выход" номинировалась на "Оскар".
"У нас хорошая коммуникация, поздравляем друг друга с победами и успехами, — говорит Бурнашев. — Ведь неслучайно большинство якутских фильмов — о взаимоотношениях, проблемах, конфликтах, которые везде понятны. У нас есть чат, в котором общаемся".
В чем же причина успеха?
По мнению Бурнашева, в том, что якутский кинематограф часто использует легенды, полусказки, которые люди рассказывали друг другу долгими зимними вечерами. Так у народа складывалось особое мышление.
А когда в 2004-м вышел фильм "Любовь моя" Сергея Потапова и стал хитом в прокате, амбициозные якуты поняли, что можно снимать и зарабатывать.
"Якутское кино — не искусственно созданное. Оно на самом деле функционирует, это честный бизнес, где авторы находят небольшие деньги, снимают, выпускают, соревнуясь в прокате со всеми, — объясняет режиссер Владимир Мункуев. — При этом фонды поддержки и гранты, мне кажется, это не очень хорошо: появляется зависимость".
Как рассказал РИА Новости автор хита "Иччи" Костас Марсаан, в республике популярны комедии, драмы, молодежные картины. Большинство проектов до Москвы не доходит.
«
"Это вкус тех, кто смотрит и выбирает кино из нашего проката. В хорроре и мистике лучше получается визуально передать нужную атмосферу", — считает он.
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