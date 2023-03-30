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У стен Киево-Печерской лавры появились автозаки, заявили в РПЦ - РИА Новости, 30.03.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:57 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/kiev-1861841398.html
У стен Киево-Печерской лавры появились автозаки, заявили в РПЦ
У стен Киево-Печерской лавры появились автозаки, заявили в РПЦ - РИА Новости, 30.03.2023
У стен Киево-Печерской лавры появились автозаки, заявили в РПЦ
Автозаки появились возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в четверг советник патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:57
2023-03-30T13:57
религия
украина
киев
николай балашов
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Автозаки появились возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в четверг советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что на входе и на территории лавры находятся полицейские с автоматами. "У стен лавры и в самой лавре появились фургоны, в народе называемые автозаками", - сказал Балашов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Первое слушание назначено на 26 апреля. Ранее в четверг в УПЦ сообщили, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу.
https://ria.ru/20230330/lavra-1861822992.html
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353
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353
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"Вы воюете с Богом". Прихожане Лавры встали на защиту монастыря
"Вы воюете с Богом": такими словами прихожане Киево-Печерской лавры встречали представителей комиссии украинских властей. На данный момент комиссия уже покинула территорию монастыря, так и не начав работу.
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РИА Новости
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украина, киев, николай балашов, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Николай Балашов, Ситуация вокруг УПЦ
У стен Киево-Печерской лавры появились автозаки, заявили в РПЦ

РПЦ: у стен Киево-Печерской лавры появились автозаки, а в монастыре полицейские

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Автозаки появились возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в четверг советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что на входе и на территории лавры находятся полицейские с автоматами.
Сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские
Вчера, 13:03
"У стен лавры и в самой лавре появились фургоны, в народе называемые автозаками", - сказал Балашов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Первое слушание назначено на 26 апреля.
Ранее в четверг в УПЦ сообщили, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу.
Верующие поют на крыльце храма Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Защитники Киево-Печерской лавры поют тропарь Пасхи
Вчера, 12:29
 
РелигияУкраинаКиевНиколай БалашовСитуация вокруг УПЦ
 
 
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