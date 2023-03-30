https://ria.ru/20230330/kiev-1861841398.html

У стен Киево-Печерской лавры появились автозаки, заявили в РПЦ

У стен Киево-Печерской лавры появились автозаки, заявили в РПЦ - РИА Новости, 30.03.2023

У стен Киево-Печерской лавры появились автозаки, заявили в РПЦ

Автозаки появились возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в четверг советник патриарха Московского и всея Руси... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:57

2023-03-30T13:57

2023-03-30T13:57

религия

украина

киев

николай балашов

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Автозаки появились возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в четверг советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что на входе и на территории лавры находятся полицейские с автоматами. "У стен лавры и в самой лавре появились фургоны, в народе называемые автозаками", - сказал Балашов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Первое слушание назначено на 26 апреля. Ранее в четверг в УПЦ сообщили, что члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861822992.html

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украина

киев

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"Вы воюете с Богом". Прихожане Лавры встали на защиту монастыря "Вы воюете с Богом": такими словами прихожане Киево-Печерской лавры встречали представителей комиссии украинских властей. На данный момент комиссия уже покинула территорию монастыря, так и не начав работу. 2023-03-30T13:57 true PT0M22S

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Дарья Буймова

украина, киев, николай балашов, ситуация вокруг упц