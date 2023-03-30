https://ria.ru/20230330/kharkov-1861747839.html

Власти Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 30.03.2023

Власти Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:08

2023-03-30T09:08

2023-03-30T10:43

специальная военная операция на украине

харьковская область

чугуевский район

украина

в мире

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден инфраструктурный объект", — написал чиновник в своем Telegram-канале. По его словам, жертв и пострадавших нет.Вчера вечером в регионе объявляли воздушную тревогу. Российские Вооруженные силы начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230318/novomoskovsk-1858738541.html

харьковская область

чугуевский район

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, чугуевский район, украина, в мире