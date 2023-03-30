https://ria.ru/20230330/keshbek-1861731224.html

К Мишустину обратились с просьбой возобновить программу детского кешбэка

К Мишустину обратились с просьбой возобновить программу детского кешбэка - РИА Новости, 30.03.2023

К Мишустину обратились с просьбой возобновить программу детского кешбэка

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась в главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой возобновить программу... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T04:18

2023-03-30T04:18

2023-03-30T04:21

общество

михаил мишустин

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась в главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой возобновить программу детского кешбэка, сделав ее ежегодной и предусмотрев большие средства на реализацию, копия обращения есть у РИА Новости. "Такой эффективный механизм следует сделать ежегодным, предусмотрев на его реализацию сумму, превышающую прошлые показатели (с учётом ожидаемого роста цен)", - указывается в обращении. Останина напомнила, что на реализацию программы в 2023 году средства не предусмотрены. При этом, отмечает парламентарий, в профильный думский комитет поступают многочисленные обращения граждан по этой теме. Она указывает, что "комитет высоко оценивает эффективность данной меры", депутаты убеждены, что данную программу "нельзя закрывать". Ранее к Мишустину по этой теме обращалась также Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), выступив за возобновление программы детского кешбэка для организации летнего детского отдыха и оздоровления детей в 2023 году, а также расширение периода ее реализации. В Федерации напомнили, что в конце 2022 года была уверенность, что вопрос продления программы детского кешбэка на 2023 год решится положительно, но, по заявлению Центра стратегических разработок от 16 февраля 2023 года, программы туристического и детского кешбэка в 2023 году продлевать не планируется по причине дефицита федерального бюджета и ввиду того, что туристическая отрасль демонстрирует рост, перезапуск программ возможен только для определенных категорий граждан - в качестве инструмента поддержки малоимущих и участников специальной военной операции и членов их семей. По поручению президента Российской Федерации с 25 мая 2021 года действовала программа детского кешбэка для организации летнего детского отдыха и оздоровления детей. Ключевая задача программы – сделать детский отдых в стране доступнее, поддержать тех родителей, которые не имеют никаких льгот, и на коммерческой основе, за свои средства, приобретают путевки в детские лагеря. Она действовала по 31 августа 2021 года и пользовалась огромным успехом у работающих родителей. За этот период компенсацией за детский отдых воспользовались около 420 тысяч семей с детьми.

https://ria.ru/20230323/regiony-1860146850.html

https://ria.ru/20230324/mishustin-1860430387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, михаил мишустин, федерация независимых профсоюзов россии