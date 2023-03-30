https://ria.ru/20230330/kara-1861825226.html

Представитель РПЦ предрек секретарю СНБО Украины кару Господню

Представитель РПЦ предрек секретарю СНБО Украины кару Господню - РИА Новости, 30.03.2023

Представитель РПЦ предрек секретарю СНБО Украины кару Господню

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не сомневается в высшей справедливости и в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:08

2023-03-30T13:08

2023-03-30T13:08

религия

религия

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

киево-печерская лавра

московский патриархат

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не сомневается в высшей справедливости и в том, что "рука Божья" покарает секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Ранее Данилов заявил, что "рука Бога" выселяет монахов из Киево-Печерской лавры и что верующим не престало "спорить с Богом ". "Я думаю, что этому Данилову, ему немного следует изучить историю нашего государства, к которому он тоже так или иначе принадлежал, и посмотреть, что произошло с теми безбожниками, которые в 20-30-е годы таким же ехидным образом оправдывали свои беззакония, убийства и издевательства над верующими, закрытие храмов, изъятие святынь. Пусть посмотрит, что рука Божия сделала с теми, кто это организовывал и поддерживал. Вот тогда высшая справедливость наступит и в его жизни. Она обязательно наступит", - сказал Кипшидзе в эфире "Соловьев Live". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230330/lavra-1861822992.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, киево-печерская лавра, московский патриархат