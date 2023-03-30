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Представитель РПЦ предрек секретарю СНБО Украины кару Господню - РИА Новости, 30.03.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:08 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/kara-1861825226.html
Представитель РПЦ предрек секретарю СНБО Украины кару Господню
Представитель РПЦ предрек секретарю СНБО Украины кару Господню - РИА Новости, 30.03.2023
Представитель РПЦ предрек секретарю СНБО Украины кару Господню
Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не сомневается в высшей справедливости и в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:08
2023-03-30T13:08
религия
религия
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
киево-печерская лавра
московский патриархат
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не сомневается в высшей справедливости и в том, что "рука Божья" покарает секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Ранее Данилов заявил, что "рука Бога" выселяет монахов из Киево-Печерской лавры и что верующим не престало "спорить с Богом ". "Я думаю, что этому Данилову, ему немного следует изучить историю нашего государства, к которому он тоже так или иначе принадлежал, и посмотреть, что произошло с теми безбожниками, которые в 20-30-е годы таким же ехидным образом оправдывали свои беззакония, убийства и издевательства над верующими, закрытие храмов, изъятие святынь. Пусть посмотрит, что рука Божия сделала с теми, кто это организовывал и поддерживал. Вот тогда высшая справедливость наступит и в его жизни. Она обязательно наступит", - сказал Кипшидзе в эфире "Соловьев Live". Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230330/lavra-1861822992.html
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религия, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, киево-печерская лавра, московский патриархат
Религия, Религия, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Киево-Печерская Лавра, Московский Патриархат
Представитель РПЦ предрек секретарю СНБО Украины кару Господню

Представитель РПЦ не сомневается, что рука Божья покарает секретаря СНБО Украины Данилова

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе не сомневается в высшей справедливости и в том, что "рука Божья" покарает секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
Ранее Данилов заявил, что "рука Бога" выселяет монахов из Киево-Печерской лавры и что верующим не престало "спорить с Богом ".
"Я думаю, что этому Данилову, ему немного следует изучить историю нашего государства, к которому он тоже так или иначе принадлежал, и посмотреть, что произошло с теми безбожниками, которые в 20-30-е годы таким же ехидным образом оправдывали свои беззакония, убийства и издевательства над верующими, закрытие храмов, изъятие святынь. Пусть посмотрит, что рука Божия сделала с теми, кто это организовывал и поддерживал. Вот тогда высшая справедливость наступит и в его жизни. Она обязательно наступит", - сказал Кипшидзе в эфире "Соловьев Live".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
На территории Киево-Печерской лавры остаются полицейские
Вчера, 13:03
 
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