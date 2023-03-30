https://ria.ru/20230330/iznasilovanie-1861836058.html

В ГД призвали взять дело об изнасиловании мальчика из Тувы под контроль

В ГД призвали взять дело об изнасиловании мальчика из Тувы под контроль - РИА Новости, 30.03.2023

В ГД призвали взять дело об изнасиловании мальчика из Тувы под контроль

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что дело о насилии над мальчиком из Тувы надо брать под контроль Центрального аппарата... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:39

2023-03-30T13:39

2023-03-30T13:39

происшествия

тес-хемский район

александр хинштейн

республика тыва

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что дело о насилии над мальчиком из Тувы надо брать под контроль Центрального аппарата Следственного комитета России (СКР). По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего. В конце января СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), после заявления от матери мальчика. Обвиняемые в сексуальном насилии над 10-летним ребенком находятся под домашним арестом, ранее сообщило СУСК РФ по республике. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай отмечал, что состояние ребенка удовлетворительное. В правительстве региона РИА Новости ранее сообщили, что ребенок будет направлен в Москву на лечение. В сообщении в своем телеграм-канале депутат утверждает, что якобы "два месяца следствие делало все, чтобы выгородить подозреваемых", а ребенку "не было оказано ни должной медицинской, ни психологической помощи". По словам Хинштейна, только после того, как скандал вышел на федеральный уровень, следователи решили ознакомить мать мальчика с постановлением о назначении экспертиз. Законодатель отмечает, что несмотря на то, что мать мальчика плохо владеет русским языком, никто не переводил ей протоколы допросов. "Считаю, что уголовное дело нужно изымать из производства Тывинского СК; или, как минимум, брать расследование под жесткий контроль Центрального аппарата СКР и Генпрокуратуры. Отдельные вопросы к руководству СК и прокуратуры республики: почему два месяца они не видели очевидного беспредела? Депутатские запросы мной уже подготовлены", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230329/iznasilovaie-1861499219.html

тес-хемский район

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тес-хемский район, александр хинштейн, республика тыва