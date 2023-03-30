https://ria.ru/20230330/izbienie-1861872819.html
Источник: омич до смерти забил жену, а их сын снимал это на видео
Источник: омич до смерти забил жену, а их сын снимал это на видео - РИА Новости, 30.03.2023
Источник: омич до смерти забил жену, а их сын снимал это на видео
Житель Шербакульского района Омской области из ревности до смерти избил супругу, а процесс истязания снимал на видео их сын, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:28
2023-03-30T15:28
2023-03-30T15:36
омск
происшествия
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ОМСК, 30 мар - РИА Новости. Житель Шербакульского района Омской области из ревности до смерти избил супругу, а процесс истязания снимал на видео их сын, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах. Преступление произошло накануне в селе Изюмовка Омской области: 41-летний мужчина на почве ревности избил 39-летнюю жену, после чего она скончалась. По словам источника, мужчина, согласно предварительным данным, якобы постоянно заставал свою жену с любовниками, после чего избивал ее, "а процесс избиений снимал на видео их сын, который осуждал поведение женщины". Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает. Официально региональный главк СК РФ сообщает только о самом факте преступления: "По версии следствия, накануне вечером супруг потерпевшей из личных неприязненных отношений жестоко избил женщину на почве ревности. От многочисленных телесных повреждений потерпевшая скончалась". Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". В его телефоне обнаружены видео с избиениями, отметил источник РИА Новости. Сколько лет его сыну, ставшему свидетелем гибели матери, собеседник агентства раскрывать не стал.
https://ria.ru/20230330/vnuchka-1861860331.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, происшествия
Источник: омич до смерти забил жену, а их сын снимал это на видео
Житель Омска из ревности до смерти забил жену, а их сын снимал истязание на видео
ОМСК, 30 мар - РИА Новости. Житель Шербакульского района Омской области из ревности до смерти избил супругу, а процесс истязания снимал на видео их сын, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.
Преступление произошло накануне в селе Изюмовка Омской области: 41-летний мужчина на почве ревности избил 39-летнюю жену, после чего она скончалась.
По словам источника, мужчина, согласно предварительным данным, якобы постоянно заставал свою жену с любовниками, после чего избивал ее, "а процесс избиений снимал на видео их сын, который осуждал поведение женщины". Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
Официально региональный главк СК РФ сообщает только о самом факте преступления: "По версии следствия, накануне вечером супруг потерпевшей из личных неприязненных отношений жестоко избил женщину на почве ревности. От многочисленных телесных повреждений потерпевшая скончалась".
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". В его телефоне обнаружены видео с избиениями, отметил источник РИА Новости. Сколько лет его сыну, ставшему свидетелем гибели матери, собеседник агентства раскрывать не стал.
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