https://ria.ru/20230330/ingushetiya-1861840948.html
Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка
Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка - РИА Новости, 30.03.2023
Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка
Министерство здравоохранения Ингушетии проверит республиканский перинатальный центр и все остальные медицинские учреждения после жалобы местной жительницы на... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:55
2023-03-30T13:55
2023-03-30T13:55
происшествия
здоровье - общество
республика ингушетия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
НАЛЬЧИК, 30 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Ингушетии проверит республиканский перинатальный центр и все остальные медицинские учреждения после жалобы местной жительницы на заражение ее ребенка синегнойной палочкой, сообщила пресс-служба главы региона. Ранее в соцсетях жительница Ингушетии пожаловалась на то, что ее новорожденного ребенка заразили синегнойной палочкой в республиканском перинатальном центре. В результате младенца часто рвало. "По данному обращению сформирована рабочая группа, проводится служебная проверка, но говорить о том, что в перинатальном центре высеивается синегнойная палочка, - это очень необоснованная информация. Согласно данным последнего производственного контроля, <...> синегнойная палочка в перинатальном центре не обнаружена", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Ингушетии Магомед-Башира Балаева. По его словам, министерство "намерено провести проверку во всех медучреждениях Ингушетии". Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — типовой вид бактерий рода Pseudomonas семейства Pseudomonadaceae, условно-патогенный микроорганизм, возбудитель внутрибольничной инфекции, поражающий в первую очередь больных со сниженным естественным иммунитетом. Маленькие дети при поражении желудочно-кишечного тракта Pseudomonas aeruginosa становятся вялыми, сонливыми, отказываются от еды и питья, срыгивают, гастроэнтероколит протекает с высоким риском кишечного кровотечения. Поражение ЛОР-органов проявляется лихорадкой, болями в ухе, снижением слуха. Поражение дыхательного тракта протекает в форме пневмонии.
https://ria.ru/20230330/ryba-1861827710.html
https://ria.ru/20230329/aids-1861496975.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, республика ингушетия, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Ингушетия, Россия
Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка
Минздрав Ингушетии проверит все больницы республики после жалобы роженицы на инфекцию
НАЛЬЧИК, 30 мар – РИА Новости.
Министерство здравоохранения Ингушетии проверит республиканский перинатальный центр и все остальные медицинские учреждения после жалобы местной жительницы на заражение ее ребенка синегнойной палочкой, сообщила
пресс-служба главы региона.
Ранее в соцсетях жительница Ингушетии пожаловалась на то, что ее новорожденного ребенка заразили синегнойной палочкой в республиканском перинатальном центре. В результате младенца часто рвало.
Минздрав рассказал, как не заразиться инфекцией при употреблении рыбы
"По данному обращению сформирована рабочая группа, проводится служебная проверка, но говорить о том, что в перинатальном центре высеивается синегнойная палочка, - это очень необоснованная информация. Согласно данным последнего производственного контроля, <...> синегнойная палочка в перинатальном центре не обнаружена", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Ингушетии Магомед-Башира Балаева.
По его словам, министерство "намерено провести проверку во всех медучреждениях Ингушетии".
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — типовой вид бактерий рода Pseudomonas семейства Pseudomonadaceae, условно-патогенный микроорганизм, возбудитель внутрибольничной инфекции, поражающий в первую очередь больных со сниженным естественным иммунитетом.
Маленькие дети при поражении желудочно-кишечного тракта Pseudomonas aeruginosa становятся вялыми, сонливыми, отказываются от еды и питья, срыгивают, гастроэнтероколит протекает с высоким риском кишечного кровотечения. Поражение ЛОР-органов проявляется лихорадкой, болями в ухе, снижением слуха. Поражение дыхательного тракта протекает в форме пневмонии.
Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России