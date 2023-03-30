https://ria.ru/20230330/ingushetiya-1861840948.html

Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка

Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка - РИА Новости, 30.03.2023

Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка

Министерство здравоохранения Ингушетии проверит республиканский перинатальный центр и все остальные медицинские учреждения после жалобы местной жительницы на... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:55

2023-03-30T13:55

2023-03-30T13:55

происшествия

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республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 30 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Ингушетии проверит республиканский перинатальный центр и все остальные медицинские учреждения после жалобы местной жительницы на заражение ее ребенка синегнойной палочкой, сообщила пресс-служба главы региона. Ранее в соцсетях жительница Ингушетии пожаловалась на то, что ее новорожденного ребенка заразили синегнойной палочкой в республиканском перинатальном центре. В результате младенца часто рвало. "По данному обращению сформирована рабочая группа, проводится служебная проверка, но говорить о том, что в перинатальном центре высеивается синегнойная палочка, - это очень необоснованная информация. Согласно данным последнего производственного контроля, <...> синегнойная палочка в перинатальном центре не обнаружена", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Ингушетии Магомед-Башира Балаева. По его словам, министерство "намерено провести проверку во всех медучреждениях Ингушетии". Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — типовой вид бактерий рода Pseudomonas семейства Pseudomonadaceae, условно-патогенный микроорганизм, возбудитель внутрибольничной инфекции, поражающий в первую очередь больных со сниженным естественным иммунитетом. Маленькие дети при поражении желудочно-кишечного тракта Pseudomonas aeruginosa становятся вялыми, сонливыми, отказываются от еды и питья, срыгивают, гастроэнтероколит протекает с высоким риском кишечного кровотечения. Поражение ЛОР-органов проявляется лихорадкой, болями в ухе, снижением слуха. Поражение дыхательного тракта протекает в форме пневмонии.

https://ria.ru/20230330/ryba-1861827710.html

https://ria.ru/20230329/aids-1861496975.html

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происшествия, здоровье - общество, республика ингушетия, россия