Рейтинг@Mail.ru
Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ingushetiya-1861840948.html
Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка
Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка - РИА Новости, 30.03.2023
Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка
Министерство здравоохранения Ингушетии проверит республиканский перинатальный центр и все остальные медицинские учреждения после жалобы местной жительницы на... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:55
2023-03-30T13:55
происшествия
здоровье - общество
республика ингушетия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
НАЛЬЧИК, 30 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Ингушетии проверит республиканский перинатальный центр и все остальные медицинские учреждения после жалобы местной жительницы на заражение ее ребенка синегнойной палочкой, сообщила пресс-служба главы региона. Ранее в соцсетях жительница Ингушетии пожаловалась на то, что ее новорожденного ребенка заразили синегнойной палочкой в республиканском перинатальном центре. В результате младенца часто рвало. "По данному обращению сформирована рабочая группа, проводится служебная проверка, но говорить о том, что в перинатальном центре высеивается синегнойная палочка, - это очень необоснованная информация. Согласно данным последнего производственного контроля, &lt;...&gt; синегнойная палочка в перинатальном центре не обнаружена", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Ингушетии Магомед-Башира Балаева. По его словам, министерство "намерено провести проверку во всех медучреждениях Ингушетии". Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — типовой вид бактерий рода Pseudomonas семейства Pseudomonadaceae, условно-патогенный микроорганизм, возбудитель внутрибольничной инфекции, поражающий в первую очередь больных со сниженным естественным иммунитетом. Маленькие дети при поражении желудочно-кишечного тракта Pseudomonas aeruginosa становятся вялыми, сонливыми, отказываются от еды и питья, срыгивают, гастроэнтероколит протекает с высоким риском кишечного кровотечения. Поражение ЛОР-органов проявляется лихорадкой, болями в ухе, снижением слуха. Поражение дыхательного тракта протекает в форме пневмонии.
https://ria.ru/20230330/ryba-1861827710.html
https://ria.ru/20230329/aids-1861496975.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, республика ингушетия, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Ингушетия, Россия
Все больницы Ингушетии проверят после жалобы роженицы на заражение ребенка

Минздрав Ингушетии проверит все больницы республики после жалобы роженицы на инфекцию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 30 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Ингушетии проверит республиканский перинатальный центр и все остальные медицинские учреждения после жалобы местной жительницы на заражение ее ребенка синегнойной палочкой, сообщила пресс-служба главы региона.
Ранее в соцсетях жительница Ингушетии пожаловалась на то, что ее новорожденного ребенка заразили синегнойной палочкой в республиканском перинатальном центре. В результате младенца часто рвало.
Продажа рыбы в магазине - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Минздрав рассказал, как не заразиться инфекцией при употреблении рыбы
Вчера, 13:14
"По данному обращению сформирована рабочая группа, проводится служебная проверка, но говорить о том, что в перинатальном центре высеивается синегнойная палочка, - это очень необоснованная информация. Согласно данным последнего производственного контроля, <...> синегнойная палочка в перинатальном центре не обнаружена", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Ингушетии Магомед-Башира Балаева.
По его словам, министерство "намерено провести проверку во всех медучреждениях Ингушетии".
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) — типовой вид бактерий рода Pseudomonas семейства Pseudomonadaceae, условно-патогенный микроорганизм, возбудитель внутрибольничной инфекции, поражающий в первую очередь больных со сниженным естественным иммунитетом.
Маленькие дети при поражении желудочно-кишечного тракта Pseudomonas aeruginosa становятся вялыми, сонливыми, отказываются от еды и питья, срыгивают, гастроэнтероколит протекает с высоким риском кишечного кровотечения. Поражение ЛОР-органов проявляется лихорадкой, болями в ухе, снижением слуха. Поражение дыхательного тракта протекает в форме пневмонии.
Исследование крови на ВИЧ-инфекцию в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Онищенко прокомментировал ситуацию с ВИЧ в России
29 марта, 12:22
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала