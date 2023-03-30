Полиция не выпустила с территории Киево-Печерской лавры автомобиль с иконой
Полиция не выпустила с территории Киево-Печерской лавры автомобиль с иконой в багажнике
Автомобиль с иконой, задержанный при выезде из Киево-Печерской лавры
Автомобиль с иконой, задержанный при выезде из Киево-Печерской лавры
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские правоохранители не выпустили автомобиль с территории Киево-Печерской лавры, в багажнике которого была икона, машину развернули на выезде, сообщает украинское издание "Обозреватель".
"На выезде с территории Киево-Печерской лавры стражи порядка остановили легковой автомобиль. При осмотре машины в багажнике была обнаружена икона. После того, как икона была возвращена в Лавру, машину выпустили с территории", - передает издание.
Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу. Позже в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что вооруженные автоматами сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.