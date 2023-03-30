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Полиция не выпустила с территории Киево-Печерской лавры автомобиль с иконой - РИА Новости, 30.03.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:55 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/ikona-1861840361.html
Полиция не выпустила с территории Киево-Печерской лавры автомобиль с иконой
Полиция не выпустила с территории Киево-Печерской лавры автомобиль с иконой - РИА Новости, 30.03.2023
Полиция не выпустила с территории Киево-Печерской лавры автомобиль с иконой
Украинские правоохранители не выпустили автомобиль с территории Киево-Печерской лавры, в багажнике которого была икона, машину развернули на выезде, сообщает... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:55
2023-03-30T13:55
религия
украина
ситуация вокруг упц
киев
александр ткаченко (протоиерей)
религия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские правоохранители не выпустили автомобиль с территории Киево-Печерской лавры, в багажнике которого была икона, машину развернули на выезде, сообщает украинское издание "Обозреватель". "На выезде с территории Киево-Печерской лавры стражи порядка остановили легковой автомобиль. При осмотре машины в багажнике была обнаружена икона. После того, как икона была возвращена в Лавру, машину выпустили с территории", - передает издание. Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу. Позже в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что вооруженные автоматами сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230324/lavra-1860428299.html
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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украина, ситуация вокруг упц, киев, александр ткаченко (протоиерей), религия
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Религия
Полиция не выпустила с территории Киево-Печерской лавры автомобиль с иконой

Полиция не выпустила с территории Киево-Печерской лавры автомобиль с иконой в багажнике

Автомобиль с иконой, задержанный при выезде из Киево-Печерской лавры
Автомобиль с иконой, задержанный при выезде из Киево-Печерской лавры
Автомобиль с иконой, задержанный при выезде из Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские правоохранители не выпустили автомобиль с территории Киево-Печерской лавры, в багажнике которого была икона, машину развернули на выезде, сообщает украинское издание "Обозреватель".
"На выезде с территории Киево-Печерской лавры стражи порядка остановили легковой автомобиль. При осмотре машины в багажнике была обнаружена икона. После того, как икона была возвращена в Лавру, машину выпустили с территории", - передает издание.
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Насельницы монастыря в США выступили в защиту братии Киево-Печерской лавры
24 марта, 15:52
Как сообщало ранее украинское издание "Страна.ua", члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря, так и не начав работу. Позже в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что вооруженные автоматами сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.
Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
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