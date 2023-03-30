https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861876652.html

Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже - РИА Новости, 30.03.2023

Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:44

2023-03-30T15:44

2023-03-30T21:38

михаил гершкович

в мире

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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екатеринбург

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гершковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая", — уточнил собеседник агентства.Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле присутствует государственная тайна. Оно началось с опозданием из-за ложного сообщения о минировании.Сотрудника московского бюро американской газеты The Wall Street Journal ФСБ задержала в Екатеринбурге. По данным ведомства, Гершкович по заданию американского правительства собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным.В свою очередь, WSJ отвергла обвинения в адрес Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.Уголовная статья "Шпионаж" предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20230330/advokat-1861875882.html

https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html

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михаил гершкович, в мире, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, екатеринбург