https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861876652.html
Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже
Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже - РИА Новости, 30.03.2023
Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже
Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:44
2023-03-30T15:44
2023-03-30T21:38
михаил гершкович
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гершковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая", — уточнил собеседник агентства.Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле присутствует государственная тайна. Оно началось с опозданием из-за ложного сообщения о минировании.Сотрудника московского бюро американской газеты The Wall Street Journal ФСБ задержала в Екатеринбурге. По данным ведомства, Гершкович по заданию американского правительства собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналиста взяли с поличным.В свою очередь, WSJ отвергла обвинения в адрес Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.Уголовная статья "Шпионаж" предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20230330/advokat-1861875882.html
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михаил гершкович, в мире, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, екатеринбург
Михаил Гершкович, В мире, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Екатеринбург
Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже
Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гершковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая", — уточнил собеседник агентства.
Адвокат журналиста WSJ Гершковича заявил, что его не пустили на суд
Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле присутствует государственная тайна. Оно началось с опозданием из-за ложного сообщения о минировании.
Сотрудника московского бюро американской газеты The Wall Street Journal ФСБ
задержала в Екатеринбурге
. По данным ведомства, Гершкович по заданию американского правительства собирал секретные сведения об одном из российских оборонных предприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что журналиста взяли с поличным.
В свою очередь, WSJ отвергла обвинения в адрес Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
Уголовная статья "Шпионаж" предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков