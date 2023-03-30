https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861863592.html
ФСБ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже
ФСБ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже - РИА Новости, 30.03.2023
ФСБ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже
Следователь ФСБ попросил Лефортовский суд Москвы арестовать сотрудника американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:00
2023-03-30T15:00
2023-03-30T15:34
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следователь ФСБ попросил Лефортовский суд Москвы арестовать сотрудника американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже, передает корреспондент РИА Новости."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Эвана Гершковича", — сказали в суде.Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность корреспондента в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.В свою очередь, WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html
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the wall street journal, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), екатеринбург, в мире
The Wall Street Journal, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Екатеринбург, В мире
ФСБ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже
Следователь ФСБ запросил арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже