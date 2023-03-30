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ФСБ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже - РИА Новости, 30.03.2023
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15:00 30.03.2023 (обновлено: 15:34 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861863592.html
ФСБ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже
ФСБ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже - РИА Новости, 30.03.2023
ФСБ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже
Следователь ФСБ попросил Лефортовский суд Москвы арестовать сотрудника американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:00
2023-03-30T15:34
the wall street journal
россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
екатеринбург
в мире
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следователь ФСБ попросил Лефортовский суд Москвы арестовать сотрудника американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже, передает корреспондент РИА Новости."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Эвана Гершковича", — сказали в суде.Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность корреспондента в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.В свою очередь, WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html
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the wall street journal, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), екатеринбург, в мире
The Wall Street Journal, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Екатеринбург, В мире
ФСБ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Следователь ФСБ запросил арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следователь ФСБ попросил Лефортовский суд Москвы арестовать сотрудника американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Эвана Гершковича", — сказали в суде.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Песков рассказал о судьбе московского бюро WSJ
Вчера, 14:05
Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность корреспондента в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.
В свою очередь, WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков
Вчера, 14:05
 
The Wall Street JournalРоссияСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕкатеринбургВ мире
 
 
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