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Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича - РИА Новости, 30.03.2023
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13:18 30.03.2023 (обновлено: 13:42 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861829055.html
Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича
Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича - РИА Новости, 30.03.2023
Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича
Американская газета Wall Street Journal отрицает обвинения против задержанного в России сотрудника газеты Эвана Гершковича и требует его немедленного... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:18
2023-03-30T13:42
the wall street journal
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal отрицает обвинения против задержанного в России сотрудника газеты Эвана Гершковича и требует его немедленного освобождения.Сегодня ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным."Wall Street Journal категорически отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и непредвзятого журналиста", - говорится в заявлении газеты.Ранее в материале содержалась цитата о том, что газета беспокоится о безопасности Гершковича, однако позднее она была заменена на заявление об отрицании обвинений и требование освобождения.Деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ассоциация "Репортеры без границ" (RSF) встревожена задержанием корреспондента Wall Street Journal. "Задержанный в России американский журналист Эван Гершкович обвиняется ФСБ в шпионаже. Корреспондент WSJ проводил расследование о компании "Вагнер". RSF встревожена тем, что (задержание - ред.) выглядит как ответные действия. Журналисты не должны становиться мишенью", - говорится в заявлении ассоциации в Twitter.Ранее МИД РФ, комментируя ситуацию с российскими журналистами и СМИ в западных странах, заявил, что Запад объявил "поход" на российские СМИ, и он еще не завершен.
https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861829244.html
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the wall street journal, россия, медиа - общество, сша
The Wall Street Journal, Россия, Медиа - Общество, США
Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича

WSJ отрицает обвинения против журналиста Гершковича и требует его немедленно освободить

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal отрицает обвинения против задержанного в России сотрудника газеты Эвана Гершковича и требует его немедленного освобождения.
Сегодня ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
"Wall Street Journal категорически отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и непредвзятого журналиста", - говорится в заявлении газеты.
Ранее в материале содержалась цитата о том, что газета беспокоится о безопасности Гершковича, однако позднее она была заменена на заявление об отрицании обвинений и требование освобождения.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ
Вчера, 13:18
Деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ассоциация "Репортеры без границ" (RSF) встревожена задержанием корреспондента Wall Street Journal. "Задержанный в России американский журналист Эван Гершкович обвиняется ФСБ в шпионаже. Корреспондент WSJ проводил расследование о компании "Вагнер". RSF встревожена тем, что (задержание - ред.) выглядит как ответные действия. Журналисты не должны становиться мишенью", - говорится в заявлении ассоциации в Twitter.
Ранее МИД РФ, комментируя ситуацию с российскими журналистами и СМИ в западных странах, заявил, что Запад объявил "поход" на российские СМИ, и он еще не завершен.
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The Wall Street JournalРоссияМедиа - ОбществоСША
 
 
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