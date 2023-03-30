https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861829055.html

Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича

Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича - РИА Новости, 30.03.2023

Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича

Американская газета Wall Street Journal отрицает обвинения против задержанного в России сотрудника газеты Эвана Гершковича и требует его немедленного... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:18

2023-03-30T13:18

2023-03-30T13:42

the wall street journal

россия

медиа - общество

сша

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal отрицает обвинения против задержанного в России сотрудника газеты Эвана Гершковича и требует его немедленного освобождения.Сегодня ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным."Wall Street Journal категорически отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и непредвзятого журналиста", - говорится в заявлении газеты.Ранее в материале содержалась цитата о том, что газета беспокоится о безопасности Гершковича, однако позднее она была заменена на заявление об отрицании обвинений и требование освобождения.Деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ассоциация "Репортеры без границ" (RSF) встревожена задержанием корреспондента Wall Street Journal. "Задержанный в России американский журналист Эван Гершкович обвиняется ФСБ в шпионаже. Корреспондент WSJ проводил расследование о компании "Вагнер". RSF встревожена тем, что (задержание - ред.) выглядит как ответные действия. Журналисты не должны становиться мишенью", - говорится в заявлении ассоциации в Twitter.Ранее МИД РФ, комментируя ситуацию с российскими журналистами и СМИ в западных странах, заявил, что Запад объявил "поход" на российские СМИ, и он еще не завершен.

https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861829244.html

https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861817735.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

the wall street journal, россия, медиа - общество, сша