Wall Street Journal потребовала немедленно освободить Гершковича
WSJ отрицает обвинения против журналиста Гершковича и требует его немедленно освободить
Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal отрицает обвинения против задержанного в России сотрудника газеты Эвана Гершковича и требует его немедленного освобождения.
Сегодня ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
"Wall Street Journal категорически отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и непредвзятого журналиста", - говорится в заявлении газеты.
Ранее в материале содержалась цитата о том, что газета беспокоится о безопасности Гершковича, однако позднее она была заменена на заявление об отрицании обвинений и требование освобождения.
Деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ассоциация "Репортеры без границ" (RSF) встревожена задержанием корреспондента Wall Street Journal. "Задержанный в России американский журналист Эван Гершкович обвиняется ФСБ в шпионаже. Корреспондент WSJ проводил расследование о компании "Вагнер". RSF встревожена тем, что (задержание - ред.) выглядит как ответные действия. Журналисты не должны становиться мишенью", - говорится в заявлении ассоциации в Twitter.
Ранее МИД РФ, комментируя ситуацию с российскими журналистами и СМИ в западных странах, заявил, что Запад объявил "поход" на российские СМИ, и он еще не завершен.