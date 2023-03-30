https://ria.ru/20230330/finlyandiya-1861795147.html
Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось
Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось - РИА Новости, 30.03.2023
Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось
Полиция безопасности Финляндии SUPO подсчитала, что число так называемых "российских разведчиков" в стране в 2022 году сократилось вдвое. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:00
2023-03-30T12:00
2023-03-30T12:10
финляндия
россия
антти пелттари
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии SUPO подсчитала, что число так называемых "российских разведчиков" в стране в 2022 году сократилось вдвое. В четверг SUPO представила ежегодный доклад по ситуации с безопасностью в стране, "российской разведке" традиционно посвящен раздел и впервые за последние годы выпущен отдельный пресс-релиз. Как утверждается в пресс-релизе полиции, сокращению "российской агентурной шпионской сети" "поспособствовали" высылка сотрудников "российской разведки", отказ в выдаче виз. Как заявлено в отчете, все это "значительно ухудшило условия работы российской кадровой разведки в Финляндии". По утверждению финской полиции, "операции под дипломатическим прикрытием были основным инструментом российской разведки за рубежом". По утверждению SUPO, Россия "стремится использовать кибершпионаж", чтобы восполнить недостаток человеческих ресурсов. В сообщении заявлено, что "российские усилия по кибершпионажу, направленные на Финляндию, превысили прежний уровень во второй половине 2022 года". В апреле прошлого года финская сторона объявила "персонами нон-грата" одного сотрудника посольства и одного сотрудника торгпредства РФ. На это посол РФ заявил, что высылка российских сотрудников дипломатической миссии в Финляндии не останется без ответа, он назвал это "очередным недружественным шагом финских партнеров, направленный на дальнейшее разрушение российско-финляндских отношений". В дипмиссии уточняли, что никаких фактов и доказательств деятельности высылаемых сотрудников, не совместимой с дипстатусом, предоставлено не было. Одному сотруднику посольства финские власти не продлевают аккредитацию, уточнили дипломаты. РФ неоднократно назвала голословными обвинения западных стран о якобы "российском вмешательстве".
https://ria.ru/20230113/shpionazh-1844743114.html
https://ria.ru/20191116/1560990751.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финляндия, россия, антти пелттари
Финляндия, Россия, Антти Пелттари
Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось
Финская полиция заявила, что число якобы российских разведчиков за год сократилось вдвое
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии SUPO подсчитала, что число так называемых "российских разведчиков" в стране в 2022 году сократилось вдвое.
В четверг SUPO представила ежегодный доклад по ситуации с безопасностью в стране, "российской разведке" традиционно посвящен раздел и впервые за последние годы выпущен отдельный пресс-релиз.
"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником
Как утверждается в пресс-релизе полиции, сокращению "российской агентурной шпионской сети" "поспособствовали" высылка сотрудников "российской разведки", отказ в выдаче виз.
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"В прошлом году российский разведывательный пункт сократился примерно до половины от своего прежнего размера. Основной причиной такого сокращения стала высылка сотрудников разведки и отказ в выдаче виз по рекомендации SUPO", - приводится в сообщении цитата начальника Supo Антти Пелттари.
Как заявлено в отчете, все это "значительно ухудшило условия работы российской кадровой разведки в Финляндии". По утверждению финской полиции, "операции под дипломатическим прикрытием были основным инструментом российской разведки за рубежом".
По утверждению SUPO, Россия "стремится использовать кибершпионаж", чтобы восполнить недостаток человеческих ресурсов. В сообщении заявлено, что "российские усилия по кибершпионажу, направленные на Финляндию, превысили прежний уровень во второй половине 2022 года".
В апреле прошлого года финская сторона объявила "персонами нон-грата" одного сотрудника посольства и одного сотрудника торгпредства РФ
. На это посол РФ заявил, что высылка российских сотрудников дипломатической миссии в Финляндии не останется без ответа, он назвал это "очередным недружественным шагом финских партнеров, направленный на дальнейшее разрушение российско-финляндских отношений". В дипмиссии уточняли, что никаких фактов и доказательств деятельности высылаемых сотрудников, не совместимой с дипстатусом, предоставлено не было. Одному сотруднику посольства финские власти не продлевают аккредитацию, уточнили дипломаты. РФ неоднократно назвала голословными обвинения западных стран о якобы "российском вмешательстве".
Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков