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Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось - РИА Новости, 30.03.2023
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12:00 30.03.2023 (обновлено: 12:10 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/finlyandiya-1861795147.html
Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось
Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось - РИА Новости, 30.03.2023
Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось
Полиция безопасности Финляндии SUPO подсчитала, что число так называемых "российских разведчиков" в стране в 2022 году сократилось вдвое. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:00
2023-03-30T12:10
финляндия
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антти пелттари
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии SUPO подсчитала, что число так называемых "российских разведчиков" в стране в 2022 году сократилось вдвое. В четверг SUPO представила ежегодный доклад по ситуации с безопасностью в стране, "российской разведке" традиционно посвящен раздел и впервые за последние годы выпущен отдельный пресс-релиз. Как утверждается в пресс-релизе полиции, сокращению "российской агентурной шпионской сети" "поспособствовали" высылка сотрудников "российской разведки", отказ в выдаче виз. Как заявлено в отчете, все это "значительно ухудшило условия работы российской кадровой разведки в Финляндии". По утверждению финской полиции, "операции под дипломатическим прикрытием были основным инструментом российской разведки за рубежом". По утверждению SUPO, Россия "стремится использовать кибершпионаж", чтобы восполнить недостаток человеческих ресурсов. В сообщении заявлено, что "российские усилия по кибершпионажу, направленные на Финляндию, превысили прежний уровень во второй половине 2022 года". В апреле прошлого года финская сторона объявила "персонами нон-грата" одного сотрудника посольства и одного сотрудника торгпредства РФ. На это посол РФ заявил, что высылка российских сотрудников дипломатической миссии в Финляндии не останется без ответа, он назвал это "очередным недружественным шагом финских партнеров, направленный на дальнейшее разрушение российско-финляндских отношений". В дипмиссии уточняли, что никаких фактов и доказательств деятельности высылаемых сотрудников, не совместимой с дипстатусом, предоставлено не было. Одному сотруднику посольства финские власти не продлевают аккредитацию, уточнили дипломаты. РФ неоднократно назвала голословными обвинения западных стран о якобы "российском вмешательстве".
https://ria.ru/20230113/shpionazh-1844743114.html
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финляндия, россия, антти пелттари
Финляндия, Россия, Антти Пелттари
Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось

Финская полиция заявила, что число якобы российских разведчиков за год сократилось вдвое

© Flickr / RowanhillФинская полиция на улице Хельсинки
Финская полиция на улице Хельсинки - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Flickr / Rowanhill
Финская полиция на улице Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии SUPO подсчитала, что число так называемых "российских разведчиков" в стране в 2022 году сократилось вдвое.
В четверг SUPO представила ежегодный доклад по ситуации с безопасностью в стране, "российской разведке" традиционно посвящен раздел и впервые за последние годы выпущен отдельный пресс-релиз.
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
"Шпионивший для России" британец назвал себя недовольным сотрудником
13 января, 19:47
Как утверждается в пресс-релизе полиции, сокращению "российской агентурной шпионской сети" "поспособствовали" высылка сотрудников "российской разведки", отказ в выдаче виз.
«
"В прошлом году российский разведывательный пункт сократился примерно до половины от своего прежнего размера. Основной причиной такого сокращения стала высылка сотрудников разведки и отказ в выдаче виз по рекомендации SUPO", - приводится в сообщении цитата начальника Supo Антти Пелттари.
Как заявлено в отчете, все это "значительно ухудшило условия работы российской кадровой разведки в Финляндии". По утверждению финской полиции, "операции под дипломатическим прикрытием были основным инструментом российской разведки за рубежом".
По утверждению SUPO, Россия "стремится использовать кибершпионаж", чтобы восполнить недостаток человеческих ресурсов. В сообщении заявлено, что "российские усилия по кибершпионажу, направленные на Финляндию, превысили прежний уровень во второй половине 2022 года".
В апреле прошлого года финская сторона объявила "персонами нон-грата" одного сотрудника посольства и одного сотрудника торгпредства РФ. На это посол РФ заявил, что высылка российских сотрудников дипломатической миссии в Финляндии не останется без ответа, он назвал это "очередным недружественным шагом финских партнеров, направленный на дальнейшее разрушение российско-финляндских отношений". В дипмиссии уточняли, что никаких фактов и доказательств деятельности высылаемых сотрудников, не совместимой с дипстатусом, предоставлено не было. Одному сотруднику посольства финские власти не продлевают аккредитацию, уточнили дипломаты. РФ неоднократно назвала голословными обвинения западных стран о якобы "российском вмешательстве".
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Прибалтика и Россия: шпионы против разведчиков
16 ноября 2019, 08:00
 
ФинляндияРоссияАнтти Пелттари
 
 
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