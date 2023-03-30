https://ria.ru/20230330/finlyandiya-1861795147.html

Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось

Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось - РИА Новости, 30.03.2023

Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось

Полиция безопасности Финляндии SUPO подсчитала, что число так называемых "российских разведчиков" в стране в 2022 году сократилось вдвое. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:00

2023-03-30T12:00

2023-03-30T12:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии SUPO подсчитала, что число так называемых "российских разведчиков" в стране в 2022 году сократилось вдвое. В четверг SUPO представила ежегодный доклад по ситуации с безопасностью в стране, "российской разведке" традиционно посвящен раздел и впервые за последние годы выпущен отдельный пресс-релиз. Как утверждается в пресс-релизе полиции, сокращению "российской агентурной шпионской сети" "поспособствовали" высылка сотрудников "российской разведки", отказ в выдаче виз. Как заявлено в отчете, все это "значительно ухудшило условия работы российской кадровой разведки в Финляндии". По утверждению финской полиции, "операции под дипломатическим прикрытием были основным инструментом российской разведки за рубежом". По утверждению SUPO, Россия "стремится использовать кибершпионаж", чтобы восполнить недостаток человеческих ресурсов. В сообщении заявлено, что "российские усилия по кибершпионажу, направленные на Финляндию, превысили прежний уровень во второй половине 2022 года". В апреле прошлого года финская сторона объявила "персонами нон-грата" одного сотрудника посольства и одного сотрудника торгпредства РФ. На это посол РФ заявил, что высылка российских сотрудников дипломатической миссии в Финляндии не останется без ответа, он назвал это "очередным недружественным шагом финских партнеров, направленный на дальнейшее разрушение российско-финляндских отношений". В дипмиссии уточняли, что никаких фактов и доказательств деятельности высылаемых сотрудников, не совместимой с дипстатусом, предоставлено не было. Одному сотруднику посольства финские власти не продлевают аккредитацию, уточнили дипломаты. РФ неоднократно назвала голословными обвинения западных стран о якобы "российском вмешательстве".

https://ria.ru/20230113/shpionazh-1844743114.html

https://ria.ru/20191116/1560990751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, россия, антти пелттари