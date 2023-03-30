https://ria.ru/20230330/feyki-1861944952.html

Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии

Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии - РИА Новости, 30.03.2023

Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 22 мая заместителя исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:24

2023-03-30T18:24

2023-03-30T18:24

происшествия

россия

москва

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы арестовал до 22 мая заместителя исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктора Москалева по уголовному делу о фейках об армии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Дорджиева. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Москалева", - сказала собеседница агентства. Москалёв будет находиться в СИЗО как минимум до 22 мая. Она добавила, что ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). В МФТИ Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электрохимических решений, он руководит проектами по направлению "Технологии мобильных накопителей энергии". В заявлении вуза говорится, что в своей профессиональной деятельности Москалев занят разработками гражданской тематики, допуска к государственной тайне не имеет. Со стороны коллег характеризуется положительно.

https://ria.ru/20230330/moskalev-1861919160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, московский физико-технический институт