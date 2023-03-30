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Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии - РИА Новости, 30.03.2023
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18:24 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/feyki-1861944952.html
Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии
Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии - РИА Новости, 30.03.2023
Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии
Бабушкинский суд Москвы арестовал до 22 мая заместителя исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:24
2023-03-30T18:24
происшествия
россия
москва
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы арестовал до 22 мая заместителя исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктора Москалева по уголовному делу о фейках об армии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Дорджиева. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Москалева", - сказала собеседница агентства. Москалёв будет находиться в СИЗО как минимум до 22 мая. Она добавила, что ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). В МФТИ Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электрохимических решений, он руководит проектами по направлению "Технологии мобильных накопителей энергии". В заявлении вуза говорится, что в своей профессиональной деятельности Москалев занят разработками гражданской тематики, допуска к государственной тайне не имеет. Со стороны коллег характеризуется положительно.
https://ria.ru/20230330/moskalev-1861919160.html
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происшествия, россия, москва, московский физико-технический институт
Происшествия, Россия, Москва, Московский физико-технический институт
Суд арестовал сотрудника МФТИ по делу о фейках об армии

Суд в Москве арестовал до 22 мая сотрудника МФТИ Москалева по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы арестовал до 22 мая заместителя исполнительного директора научно-технологического центра Московского физико-технического института (МФТИ) Виктора Москалева по уголовному делу о фейках об армии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Дорджиева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Москалева", - сказала собеседница агентства.
Московского физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
В МФТИ прокомментировали задержание сотрудника по делу о фейках о ВС России
Вчера, 17:36
Москалёв будет находиться в СИЗО как минимум до 22 мая. Она добавила, что ему вменяется "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды" (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).
В МФТИ Москалев занимает должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электрохимических решений, он руководит проектами по направлению "Технологии мобильных накопителей энергии".
В заявлении вуза говорится, что в своей профессиональной деятельности Москалев занят разработками гражданской тематики, допуска к государственной тайне не имеет. Со стороны коллег характеризуется положительно.
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
На экс-преподавателя ВШЭ завели дело по статье о фейках о ВС России
25 марта, 20:34
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский физико-технический институт
 
 
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