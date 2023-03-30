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Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин - РИА Новости, 30.03.2023
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16:38 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/farmotrasl-1861896040.html
Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин
Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин - РИА Новости, 30.03.2023
Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику и все специалисты этой сферы вносят огромный РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:38
2023-03-30T16:38
лекарства
экономика
россия
калининград
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику и все специалисты этой сферы вносят огромный вклад в расширение возможностей этой сферы в стране. Он также поблагодарил всех специалистов, которые занимаются расширением фарминдустрии в России. "Ваш труд - это весомый вклад в развитие российской фарминдустрии, в расширение возможностей отрасли. И устойчиво-ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обсечения наших граждан доступными, качественными лекарствами", - сказал глава РФ.
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лекарства, экономика, россия, калининград, владимир путин
Лекарства, Экономика, Россия, Калининград, Владимир Путин
Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин

Президент Путин: фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику и все специалисты этой сферы вносят огромный вклад в расширение возможностей этой сферы в стране.
«
"Отмечу, что отрасль демонстрирует позитивную динамику", - сказал Путин по видеосвязи во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.
Он также поблагодарил всех специалистов, которые занимаются расширением фарминдустрии в России.
"Ваш труд - это весомый вклад в развитие российской фарминдустрии, в расширение возможностей отрасли. И устойчиво-ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обсечения наших граждан доступными, качественными лекарствами", - сказал глава РФ.
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ЛекарстваЭкономикаРоссияКалининградВладимир Путин
 
 
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