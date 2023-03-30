https://ria.ru/20230330/farmotrasl-1861896040.html

Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин

Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин - РИА Новости, 30.03.2023

Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин

Президент России Владимир Путин отметил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику и все специалисты этой сферы вносят огромный РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:38

2023-03-30T16:38

2023-03-30T16:38

лекарства

экономика

россия

калининград

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику и все специалисты этой сферы вносят огромный вклад в расширение возможностей этой сферы в стране. Он также поблагодарил всех специалистов, которые занимаются расширением фарминдустрии в России. "Ваш труд - это весомый вклад в развитие российской фарминдустрии, в расширение возможностей отрасли. И устойчиво-ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обсечения наших граждан доступными, качественными лекарствами", - сказал глава РФ.

https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

лекарства, экономика, россия, калининград, владимир путин