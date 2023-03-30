https://ria.ru/20230330/farmotrasl-1861896040.html
Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин
Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин - РИА Новости, 30.03.2023
Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику и все специалисты этой сферы вносят огромный РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:38
2023-03-30T16:38
2023-03-30T16:38
лекарства
экономика
россия
калининград
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику и все специалисты этой сферы вносят огромный вклад в расширение возможностей этой сферы в стране. Он также поблагодарил всех специалистов, которые занимаются расширением фарминдустрии в России. "Ваш труд - это весомый вклад в развитие российской фарминдустрии, в расширение возможностей отрасли. И устойчиво-ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обсечения наших граждан доступными, качественными лекарствами", - сказал глава РФ.
https://ria.ru/20230329/lekarstva-1861710395.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лекарства, экономика, россия, калининград, владимир путин
Лекарства, Экономика, Россия, Калининград, Владимир Путин
Фармотрасль в России демонстрирует положительную динамику, заявил Путин
Президент Путин: фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что фармацевтическая отрасль в России демонстрирует положительную динамику и все специалисты этой сферы вносят огромный вклад в расширение возможностей этой сферы в стране.
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"Отмечу, что отрасль демонстрирует позитивную динамику", - сказал Путин по видеосвязи во время открытия новых фармацевтических производств в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.
Он также поблагодарил всех специалистов, которые занимаются расширением фарминдустрии в России.
"Ваш труд - это весомый вклад в развитие российской фарминдустрии, в расширение возможностей отрасли. И устойчиво-ритмичная работа имеет огромное значение для всей страны, для обсечения наших граждан доступными, качественными лекарствами", - сказал глава РФ.
В Москве будут производить 90% лекарств, которые закупались по импорту