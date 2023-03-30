https://ria.ru/20230330/evpatoriya-1861792391.html
Силовики проведут учения в Евпатории
Силовики проведут учения в Евпатории - РИА Новости, 30.03.2023
Силовики проведут учения в Евпатории
В Евпатории на западном побережье Крыма пройдут учения силовиков, возможно, будут слышны громкие звуки, сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:54
2023-03-30T11:54
2023-03-30T11:59
евпатория
республика крым
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. В Евпатории на западном побережье Крыма пройдут учения силовиков, возможно, будут слышны громкие звуки, сообщила глава администрации города Елена Демидова. "Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки", - написала Демидова в своем телеграм-канале. Глава города призвала всех сохранять спокойствие.
https://radiosputnik.ria.ru/20221217/sekta-1839362995.html
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Евпатория, Республика Крым, Россия, Происшествия
Силовики проведут учения в Евпатории
Мэр Евпатории предупредила жителей об учениях силовиков в городе