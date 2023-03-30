https://ria.ru/20230330/ekoaktivisty-1861901744.html
В Мадриде экоактивисты облили здание конгресса депутатов красной краской
В Мадриде экоактивисты облили здание конгресса депутатов красной краской - РИА Новости, 30.03.2023
В Мадриде экоактивисты облили здание конгресса депутатов красной краской
Несколько экологических активистов из организации Futuro Vegetal облили красной краской здание конгресса депутатов (нижняя палата парламента) в знак протеста... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:46
2023-03-30T16:46
2023-03-30T16:46
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МАДРИД, 30 мар – РИА Новости. Несколько экологических активистов из организации Futuro Vegetal облили красной краской здание конгресса депутатов (нижняя палата парламента) в знак протеста против судебного разбирательства в отношении 15 коллег за аналогичную акцию, говорится в Twitter организации. "Ученые, которых сегодня судят за протест перед конгрессом, повторили ту же акцию, давая понять, что государственные репрессии не могут остановить нас в борьбе за наши права и свободы. Они являются примером неповиновения, сопротивления и последовательной борьбы!"- говорится в сообщении. Согласно организации, на данный момент полиция задержала восемь экоактивистов. Факты, по которым сейчас ведется судебное разбирательство, относятся к акции, проведенной коллективом "Научный бунт" (Rebelión Científica) 6 апреля 2022 года, когда десятки ученых в белых халатах окрасили колонны главного фасада парламента в красный цвет, чтобы привлечь внимание к бездействию правительства в отношении климатических проблем. Тогда активисты заверили, что использованная краска была биоразлагаемой жидкостью, которая просто смывается водой, по этой причине зданию не было нанесено никакого ущерба. В последнее время в Испании участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, в январе два члена Futuro Vegetal приклеили себя к микрофонам на трибуне в зале заседаний Конгресса депутатов. Таким образом организаторы акции решили выступить против субсидирования животноводства. В декабре прошлого года несколько человек приклеили себя к трассе М-30 в Мадриде более чем на час, тем самым высказав свое недовольство мясными корпорациями. А в ноябре два экоактивиста из той же организации приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи в Национальном музее Прадо.
https://ria.ru/20230311/aktivisty-1857224028.html
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в мире, мадрид, испания
В Мадриде экоактивисты облили здание конгресса депутатов красной краской
В Мадриде экоактивисты облили здание нижней палаты парламента красной краской
МАДРИД, 30 мар – РИА Новости.
Несколько экологических активистов из организации Futuro Vegetal облили красной краской здание конгресса депутатов (нижняя палата парламента) в знак протеста против судебного разбирательства в отношении 15 коллег за аналогичную акцию, говорится в Twitter
организации.
"Ученые, которых сегодня судят за протест перед конгрессом, повторили ту же акцию, давая понять, что государственные репрессии не могут остановить нас в борьбе за наши права и свободы. Они являются примером неповиновения, сопротивления и последовательной борьбы!"- говорится в сообщении.
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Согласно организации, на данный момент полиция задержала восемь экоактивистов.
Факты, по которым сейчас ведется судебное разбирательство, относятся к акции, проведенной коллективом "Научный бунт" (Rebelión Científica) 6 апреля 2022 года, когда десятки ученых в белых халатах окрасили колонны главного фасада парламента в красный цвет, чтобы привлечь внимание к бездействию правительства в отношении климатических проблем. Тогда активисты заверили, что использованная краска была биоразлагаемой жидкостью, которая просто смывается водой, по этой причине зданию не было нанесено никакого ущерба.
В последнее время в Испании
участились акции протеста, которые устраивают климатические активисты с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, в январе два члена Futuro Vegetal приклеили себя к микрофонам на трибуне в зале заседаний Конгресса депутатов. Таким образом организаторы акции решили выступить против субсидирования животноводства. В декабре прошлого года несколько человек приклеили себя к трассе М-30 в Мадриде более чем на час, тем самым высказав свое недовольство мясными корпорациями. А в ноябре два экоактивиста из той же организации приклеили себя к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи
в Национальном музее Прадо.
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