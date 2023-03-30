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Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи - РИА Новости, 30.03.2023
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Туризм
 
11:04 30.03.2023 (обновлено: 13:16 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/egipet-1861684433.html
Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи
Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи - РИА Новости, 30.03.2023
Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи
Министерство туризма и древностей Египта объявило, что с 1 декабря увеличит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в стране. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:04
2023-03-30T13:16
туризм
туризм
новости - туризм
египет
музеи
достопримечательности
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КАИР, 30 мар — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило, что с 1 декабря увеличит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в стране. Решение о повышении стоимости ведомство объяснило ростом расходов на реставрацию, обслуживание, раскопки и другие работы, которыми занимается Высший совет по делам памятников древности, и стремлением совета поднять качество туруслуг.Отмечается, что новые цены будут опубликованы на сайте министерства до 1 декабря.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Музеи, Достопримечательности
Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи

Власти Египта с декабря поднимут цены на вход в музеи и некоторые археологические объекты

© РИА Новости / Надим ЗуауиПозолоченный саркофаг Тутанхамона в реставрационной мастерской нового Египетского музея у пирамид Гизы в Каире
Позолоченный саркофаг Тутанхамона в реставрационной мастерской нового Египетского музея у пирамид Гизы в Каире - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Надим Зуауи
Читать ria.ru в
КАИР, 30 мар — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило, что с 1 декабря увеличит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в стране.
Решение о повышении стоимости ведомство объяснило ростом расходов на реставрацию, обслуживание, раскопки и другие работы, которыми занимается Высший совет по делам памятников древности, и стремлением совета поднять качество туруслуг.
Отмечается, что новые цены будут опубликованы на сайте министерства до 1 декабря.
В Государственном Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Российские музеи вошли в число самых популярных в мире
29 марта, 11:24
 
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