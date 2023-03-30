https://ria.ru/20230330/egipet-1861684433.html
Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи
Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи - РИА Новости, 30.03.2023
Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи
Министерство туризма и древностей Египта объявило, что с 1 декабря увеличит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в стране. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:04
2023-03-30T11:04
2023-03-30T13:16
туризм
туризм
новости - туризм
египет
музеи
достопримечательности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155716/50/1557165095_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_128905f64fbd83b54523ed80250fc759.jpg
КАИР, 30 мар — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило, что с 1 декабря увеличит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в стране. Решение о повышении стоимости ведомство объяснило ростом расходов на реставрацию, обслуживание, раскопки и другие работы, которыми занимается Высший совет по делам памятников древности, и стремлением совета поднять качество туруслуг.Отмечается, что новые цены будут опубликованы на сайте министерства до 1 декабря.
https://ria.ru/20230329/muzei-1861583537.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155716/50/1557165095_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f8437e8c973996e9e9f5c61c4507c227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, музеи, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Музеи, Достопримечательности
Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи
Власти Египта с декабря поднимут цены на вход в музеи и некоторые археологические объекты
КАИР, 30 мар — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило, что с 1 декабря увеличит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в стране.
Решение о повышении стоимости ведомство объяснило ростом расходов на реставрацию, обслуживание, раскопки и другие работы, которыми занимается Высший совет по делам памятников древности, и стремлением совета поднять качество туруслуг.
Отмечается, что новые цены будут опубликованы на сайте министерства до 1 декабря.
Российские музеи вошли в число самых популярных в мире