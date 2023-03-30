https://ria.ru/20230330/egipet-1861684433.html

Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи

Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи - РИА Новости, 30.03.2023

Власти Египта с декабря планируют поднять цены за вход в музеи

Министерство туризма и древностей Египта объявило, что с 1 декабря увеличит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в стране. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:04

2023-03-30T11:04

2023-03-30T13:16

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КАИР, 30 мар — РИА Новости. Министерство туризма и древностей Египта объявило, что с 1 декабря увеличит цены за посещение некоторых археологических памятников и музеев в стране. Решение о повышении стоимости ведомство объяснило ростом расходов на реставрацию, обслуживание, раскопки и другие работы, которыми занимается Высший совет по делам памятников древности, и стремлением совета поднять качество туруслуг.Отмечается, что новые цены будут опубликованы на сайте министерства до 1 декабря.

https://ria.ru/20230329/muzei-1861583537.html

египет

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, египет, музеи, достопримечательности