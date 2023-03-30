https://ria.ru/20230330/donbass-1861762398.html

Украинские войска обстреляли Троицкое в ЛНР

Украинские войска обстреляли Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2023

Украинские войска обстреляли Троицкое в ЛНР

Украинские войска выпустили по Троицкому в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:21

2023-03-30T10:21

2023-03-30T12:25

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

украина

lockheed martin

bae systems

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_55:382:3017:2048_1920x0_80_0_0_10ef9202376b94463da058ad94a127e2.jpg

ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Троицкому в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.10 по населенному пункту Троицкое (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в телеграм-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230330/yasinovataya-1861749188.html

луганская народная республика

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк, происшествия