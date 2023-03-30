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Украинские войска обстреляли Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 30.03.2023 (обновлено: 12:25 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/donbass-1861762398.html
Украинские войска обстреляли Троицкое в ЛНР
Украинские войска обстреляли Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2023
Украинские войска обстреляли Троицкое в ЛНР
Украинские войска выпустили по Троицкому в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:21
2023-03-30T12:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сша
украина
lockheed martin
bae systems
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Троицкому в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.10 по населенному пункту Троицкое (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в телеграм-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230330/yasinovataya-1861749188.html
луганская народная республика
сша
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луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Троицкое в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска выпустили по Троицкому две ракеты HIMARS

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Троицкому в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.10 по населенному пункту Троицкое (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в телеграм-канале представительства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаLockheed MartinBAE SystemsСЦККПроисшествия
 
 
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