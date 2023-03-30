https://ria.ru/20230330/dolgoprudnyy-1861784034.html

В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие

В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие - РИА Новости, 30.03.2023

В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие

Предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта построят в городском округе Долгопрудный Московской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:34

2023-03-30T11:34

2023-03-30T11:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта построят в городском округе Долгопрудный Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья.Проект будет реализован компанией "УДТ-Технгика". Участок под строительство был предоставлен по региональной программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Инвестиции в проект составили 135 миллионов рублей. Общая площадь складского-производственного комплекса составит 8,5 тысяч квадратных метров, уточняется в сообщении."На новом производстве, которое планируется открыть в 2025 году, будет создано около 50 рабочих мест", - цитирует пресс-служба зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

https://ria.ru/20230329/zdaniya-1861565317.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), долгопрудный