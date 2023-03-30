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В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие - РИА Новости, 30.03.2023
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Новости Подмосковья
 
11:34 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/dolgoprudnyy-1861784034.html
В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие
В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие - РИА Новости, 30.03.2023
В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие
Предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта построят в городском округе Долгопрудный Московской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:34
2023-03-30T11:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта построят в городском округе Долгопрудный Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья.Проект будет реализован компанией "УДТ-Технгика". Участок под строительство был предоставлен по региональной программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Инвестиции в проект составили 135 миллионов рублей. Общая площадь складского-производственного комплекса составит 8,5 тысяч квадратных метров, уточняется в сообщении."На новом производстве, которое планируется открыть в 2025 году, будет создано около 50 рабочих мест", - цитирует пресс-служба зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), долгопрудный
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный

В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие

© Фото : Правительство Московской областиВ Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие
В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Правительство Московской области
В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта построят в городском округе Долгопрудный Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья.
Проект будет реализован компанией "УДТ-Технгика". Участок под строительство был предоставлен по региональной программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Инвестиции в проект составили 135 миллионов рублей. Общая площадь складского-производственного комплекса составит 8,5 тысяч квадратных метров, уточняется в сообщении.
Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Аварийные здания Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе
29 марта, 14:46
"На новом производстве, которое планируется открыть в 2025 году, будет создано около 50 рабочих мест", - цитирует пресс-служба зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Долгопрудный
 
 
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