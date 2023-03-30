https://ria.ru/20230330/dolgoprudnyy-1861784034.html
В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие
В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие - РИА Новости, 30.03.2023
В Долгопрудном построят еще одно импортозамещающее предприятие
Предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта построят в городском округе Долгопрудный Московской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:34
2023-03-30T11:34
2023-03-30T11:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861784219_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dccceb22bbe98085a5b439d9d9aabaa5.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Предприятие по производству комплектующих для грузового автотранспорта построят в городском округе Долгопрудный Московской области, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья.Проект будет реализован компанией "УДТ-Технгика". Участок под строительство был предоставлен по региональной программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". Инвестиции в проект составили 135 миллионов рублей. Общая площадь складского-производственного комплекса составит 8,5 тысяч квадратных метров, уточняется в сообщении."На новом производстве, которое планируется открыть в 2025 году, будет создано около 50 рабочих мест", - цитирует пресс-служба зампреда правительства региона – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.
https://ria.ru/20230329/zdaniya-1861565317.html
московская область (подмосковье)
долгопрудный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861784219_143:0:1103:720_1920x0_80_0_0_5a43458f2f9ff0392fd6c92314eff6fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), долгопрудный
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный