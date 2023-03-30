Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет пост
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет пост в конце марта
Маттиас Варниг. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Исполнительный директор компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет пост.
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"Маттиас Варниг завершит свою деятельность в качестве исполнительного директора Nord Stream 2 AG и уйдет в отставку в конце марта 2023 года", — сообщила компания.
В дальнейшем управлять Nord Stream 2 AG будет комитет под руководством администратора Transliq AG.
В компании отметили значительный вклад Варнига в создание крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения.
В феврале британский МИД сообщал, что Лондон ввел против Варнига санкции. Министерство финансов США в начале прошлого года также ввело ограничительные меры в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и завершилось в 2021-м.
В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время натовских учений американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.