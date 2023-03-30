https://ria.ru/20230330/direktor-1861980194.html

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет пост

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет пост - РИА Новости, 30.03.2023

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет пост

Исполнительный директор компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет пост. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:39

2023-03-30T20:39

2023-03-30T21:01

экономика

германия

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маттиас варниг

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nord stream 2 ag

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Исполнительный директор компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет пост.В дальнейшем управлять Nord Stream 2 AG будет комитет под руководством администратора Transliq AG.В компании отметили значительный вклад Варнига в создание крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения.В феврале британский МИД сообщал, что Лондон ввел против Варнига санкции. Министерство финансов США в начале прошлого года также ввело ограничительные меры в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время натовских учений американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.

https://ria.ru/20230329/obekt-1861633326.html

https://ria.ru/20230330/potok-1861845872.html

https://ria.ru/20230328/bayden-1861099214.html

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