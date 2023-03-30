Рейтинг@Mail.ru
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет пост - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 30.03.2023 (обновлено: 21:01 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/direktor-1861980194.html
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет пост
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет пост - РИА Новости, 30.03.2023
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет пост
Исполнительный директор компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет пост. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T20:39
2023-03-30T21:01
экономика
германия
россия
авто
лондон
маттиас варниг
nord stream
nord stream 2 ag
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/49/1548754955_0:1050:2048:2202_1920x0_80_0_0_384bc2c5a364cbafcbdfbf3b2d27ca4b.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Исполнительный директор компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет пост.В дальнейшем управлять Nord Stream 2 AG будет комитет под руководством администратора Transliq AG.В компании отметили значительный вклад Варнига в создание крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения.В феврале британский МИД сообщал, что Лондон ввел против Варнига санкции. Министерство финансов США в начале прошлого года также ввело ограничительные меры в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время натовских учений американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
https://ria.ru/20230329/obekt-1861633326.html
https://ria.ru/20230330/potok-1861845872.html
https://ria.ru/20230328/bayden-1861099214.html
германия
россия
лондон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/49/1548754955_0:858:2048:2394_1920x0_80_0_0_171743072c1641b7ec2b4a7411401108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, россия, авто, лондон, маттиас варниг, nord stream , nord stream 2 ag, министерство финансов сша, сеймур херш, джо байден, нато, сша, северный поток
Экономика, Германия, Россия, Авто, Лондон, Маттиас Варниг, Nord Stream , Nord Stream 2 AG, Министерство финансов США, Сеймур Херш, Джо Байден, НАТО, США, Северный поток
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет пост

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет пост в конце марта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Маттиас Варниг
 Маттиас Варниг - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Маттиас Варниг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Исполнительный директор компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг покинет пост.
«

"Маттиас Варниг завершит свою деятельность в качестве исполнительного директора Nord Stream 2 AG и уйдет в отставку в конце марта 2023 года", — сообщила компания.

В дальнейшем управлять Nord Stream 2 AG будет комитет под руководством администратора Transliq AG.
В компании отметили значительный вклад Варнига в создание крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения.
Найденный в районе места взрыва на Северных потоках объект - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Дании подняли со дна предмет, найденный рядом с "Северным потоком — 2"
29 марта, 16:50
В феврале британский МИД сообщал, что Лондон ввел против Варнига санкции. Министерство финансов США в начале прошлого года также ввело ограничительные меры в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.

"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и завершилось в 2021-м.

В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Лавров прокомментировал ход расследований взрывов на "Северных потоках"
Вчера, 14:09
По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время натовских учений американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Представитель США не смог объяснить угрозы Байдена по "Северным потокам"
28 марта, 01:32
 
ЭкономикаГерманияРоссияАвтоЛондонМаттиас ВарнигNord StreamNord Stream 2 AGМинистерство финансов СШАСеймур ХершДжо БайденНАТОСШАСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала