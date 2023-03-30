https://ria.ru/20230330/chernogolovka-1861995007.html

"Черноголовка" купила у Kraft Heinz российский бизнес детского питания

"Черноголовка" купила у Kraft Heinz российский бизнес детского питания - РИА Новости, 30.03.2023

"Черноголовка" купила у Kraft Heinz российский бизнес детского питания

Группа компаний "Черноголовка" заключила с американской компанией Kraft Heinz соглашение о покупке ее бизнеса детского питания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T23:30

2023-03-30T23:30

2023-03-30T23:31

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Группа компаний "Черноголовка" заключила с американской компанией Kraft Heinz соглашение о покупке ее бизнеса детского питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний. Сумма сделки не разглашается, ее параметры предстоит утвердить у регулятора. Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Это третий по величине производитель продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятый в мире. На данный момент в портфель компании входят бренды Kraft, Heinz, ABC, Maxwell House, Planters и ряд других. "Черноголовка" ведет бизнес детского питания с 2020 года. У компании есть собственный бренд "Черноголовка бейби", под которым выпускаются соки, молочные каши, фруктовые пюре и детские фрикадельки, важной частью ассортимента также является детская вода.

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экономика, россия, сша, в мире