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"Черноголовка" купила у Kraft Heinz российский бизнес детского питания - РИА Новости, 30.03.2023
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23:30 30.03.2023 (обновлено: 23:31 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/chernogolovka-1861995007.html
"Черноголовка" купила у Kraft Heinz российский бизнес детского питания
"Черноголовка" купила у Kraft Heinz российский бизнес детского питания - РИА Новости, 30.03.2023
"Черноголовка" купила у Kraft Heinz российский бизнес детского питания
Группа компаний "Черноголовка" заключила с американской компанией Kraft Heinz соглашение о покупке ее бизнеса детского питания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T23:30
2023-03-30T23:31
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Группа компаний "Черноголовка" заключила с американской компанией Kraft Heinz соглашение о покупке ее бизнеса детского питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний. Сумма сделки не разглашается, ее параметры предстоит утвердить у регулятора. Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Это третий по величине производитель продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятый в мире. На данный момент в портфель компании входят бренды Kraft, Heinz, ABC, Maxwell House, Planters и ряд других. "Черноголовка" ведет бизнес детского питания с 2020 года. У компании есть собственный бренд "Черноголовка бейби", под которым выпускаются соки, молочные каши, фруктовые пюре и детские фрикадельки, важной частью ассортимента также является детская вода.
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экономика, россия, сша, в мире
Экономика, Россия, США, В мире
"Черноголовка" купила у Kraft Heinz российский бизнес детского питания

Группа компаний "Черноголовка" купила у Kraft Heinz российский бизнес детского питания

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Группа компаний "Черноголовка" заключила с американской компанией Kraft Heinz соглашение о покупке ее бизнеса детского питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний.
«
"Мы заключили соглашение о покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в России. В сделке - две торговых марки и два завода компании - в Иваново и Георгиевске", - сообщили в пресс-службе.
Сумма сделки не разглашается, ее параметры предстоит утвердить у регулятора.
Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Это третий по величине производитель продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятый в мире. На данный момент в портфель компании входят бренды Kraft, Heinz, ABC, Maxwell House, Planters и ряд других.
"Черноголовка" ведет бизнес детского питания с 2020 года. У компании есть собственный бренд "Черноголовка бейби", под которым выпускаются соки, молочные каши, фруктовые пюре и детские фрикадельки, важной частью ассортимента также является детская вода.
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