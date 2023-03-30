https://ria.ru/20230330/buryatiya-1861751578.html

Прокуратура начала проверку по инциденту во время спектакля в Бурятии

Прокуратура начала проверку по инциденту во время спектакля в Бурятии - РИА Новости, 30.03.2023

Прокуратура начала проверку по инциденту во время спектакля в Бурятии

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего в Русском драмтеатре имени Бестужева инцидента с актером, который порезал себе руку на сцене на глазах у... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:34

2023-03-30T09:34

2023-03-30T12:24

происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 30 мар — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего в Русском драмтеатре имени Бестужева инцидента с актером, который порезал себе руку на сцене на глазах у коллег и зрителей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Бурятии. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Вечером в среду в соцсетях появились кадры, на которых актер Русского драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов во время поклона на сцене делает несколько порезов на своей руке. Перед этим он назвал свой поступок "своеобразным манифестом". По его словам, на протяжении года его пытаются уволить, всячески унижают, лишают работы, денег, также якобы в этот день из театра уволили его жену. Ранее министр культуры Бурятии Соелма Дагаева в комментарии, опубликованном в телеграм-канале регионального правительства, сообщила, что с артистом все в порядке. После того как в медицинском учреждении ему зашили руку, Шувалова отпустили домой. Дагаева отметила, что в прошлом году артист сорвал флаг с буквой Z у театра, а на днях отказался участвовать в организации концерта перед ранеными в госпитале.Министерство культуры Бурятии также организовало служебную проверку по выяснению всех обстоятельств случившегося.

https://ria.ru/20230330/ubiystvo-1861744251.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика бурятия