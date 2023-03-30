https://ria.ru/20230330/bomboubezhischa-1861908903.html

В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ

В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ - РИА Новости, 30.03.2023

В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ

Более 230 тысяч бомбоубежищ насчитали в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:03

2023-03-30T17:03

2023-03-30T17:06

в мире

польша

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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Более 230 тысяч бомбоубежищ насчитали в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. "Недавно закончилась инвентаризация. Она была проведена очень внимательно. Это были превентивные действия. В данный момент на территории Польши нет непосредственной угрозы, но мы хотим подготовиться к потенциальным угрозам. На данный момент инвентаризировано в общей сложности более 230 тысяч объектов на территории всей страны", - сказал Мюллер. Он уточнил, что на следующей неделе министерство внутренних дел и администрации представит подробный рапорт по итогам проведенной работы.

https://ria.ru/20230120/bomboubezhische-1846343958.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша