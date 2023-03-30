https://ria.ru/20230330/bomboubezhischa-1861908903.html
В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ
В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ - РИА Новости, 30.03.2023
В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ
Более 230 тысяч бомбоубежищ насчитали в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:03
2023-03-30T17:03
2023-03-30T17:06
в мире
польша
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Более 230 тысяч бомбоубежищ насчитали в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. "Недавно закончилась инвентаризация. Она была проведена очень внимательно. Это были превентивные действия. В данный момент на территории Польши нет непосредственной угрозы, но мы хотим подготовиться к потенциальным угрозам. На данный момент инвентаризировано в общей сложности более 230 тысяч объектов на территории всей страны", - сказал Мюллер. Он уточнил, что на следующей неделе министерство внутренних дел и администрации представит подробный рапорт по итогам проведенной работы.
https://ria.ru/20230120/bomboubezhische-1846343958.html
польша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ
В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ, в стране насчитали 230 тысяч таких объектов