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В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ - РИА Новости, 30.03.2023
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17:03 30.03.2023 (обновлено: 17:06 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/bomboubezhischa-1861908903.html
В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ
В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ - РИА Новости, 30.03.2023
В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ
Более 230 тысяч бомбоубежищ насчитали в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:03
2023-03-30T17:06
в мире
польша
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ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Более 230 тысяч бомбоубежищ насчитали в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. "Недавно закончилась инвентаризация. Она была проведена очень внимательно. Это были превентивные действия. В данный момент на территории Польши нет непосредственной угрозы, но мы хотим подготовиться к потенциальным угрозам. На данный момент инвентаризировано в общей сложности более 230 тысяч объектов на территории всей страны", - сказал Мюллер. Он уточнил, что на следующей неделе министерство внутренних дел и администрации представит подробный рапорт по итогам проведенной работы.
https://ria.ru/20230120/bomboubezhische-1846343958.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ

В Польше провели инвентаризацию бомбоубежищ, в стране насчитали 230 тысяч таких объектов

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 мар – РИА Новости. Более 230 тысяч бомбоубежищ насчитали в Польше, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.
"Недавно закончилась инвентаризация. Она была проведена очень внимательно. Это были превентивные действия. В данный момент на территории Польши нет непосредственной угрозы, но мы хотим подготовиться к потенциальным угрозам. На данный момент инвентаризировано в общей сложности более 230 тысяч объектов на территории всей страны", - сказал Мюллер.
Он уточнил, что на следующей неделе министерство внутренних дел и администрации представит подробный рапорт по итогам проведенной работы.
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