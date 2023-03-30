https://ria.ru/20230330/bolsonaru-1861843398.html

Болсонару вернулся в Бразилию из США

Болсонару вернулся в Бразилию из США - РИА Новости, 30.03.2023

Болсонару вернулся в Бразилию из США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну рано утром в четверг после пребывания в течение трех месяцев в США, сообщает газета Folha de Saõ Paulo. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:02

2023-03-30T14:02

2023-03-30T14:02

в мире

бразилия

сша

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну рано утром в четверг после пребывания в течение трех месяцев в США, сообщает газета Folha de Saõ Paulo. Болсонару планирует отправиться в штаб "Либеральной партии", членом которой он является, где проведет встречу со сторонниками. Ранее партия сообщила, что политик станет её почетным председателем. На странице партии в Twitter опубликовано фото политика со словами "Добро пожаловать, президент Болсонару". Болсонару улетел в США в конце 2022 года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Сообщалось, что бывший президент Бразилии подал заявление на получение шестимесячной гостевой визы, чтобы продлить свое пребывание в США. В феврале экс-президент Бразилии в интервью газете Wall Street Journal заявил, что планирует вернуться в страну в марте и возглавить оппозицию нынешнему президенту. Однако уже перед отлетом из США политик заявил телеканалу CNN Brasil, что по возвращении не намерен становиться оппозиционным лидером. В Бразилии в отношении Болсонару проводится несколько расследований, предметом которых являются как приписываемые ему правонарушения на посту главы государства, так и возможная причастность бывшего главы государства к беспорядкам, которые инициировали его сторонники после поражения политика на президентских выборах. Сторонники экс-президента Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20230114/bolsonaru-1844802177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бразилия, сша, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва