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Болсонару вернулся в Бразилию из США - РИА Новости, 30.03.2023
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14:02 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/bolsonaru-1861843398.html
Болсонару вернулся в Бразилию из США
Болсонару вернулся в Бразилию из США - РИА Новости, 30.03.2023
Болсонару вернулся в Бразилию из США
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну рано утром в четверг после пребывания в течение трех месяцев в США, сообщает газета Folha de Saõ Paulo. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:02
2023-03-30T14:02
в мире
бразилия
сша
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну рано утром в четверг после пребывания в течение трех месяцев в США, сообщает газета Folha de Saõ Paulo. Болсонару планирует отправиться в штаб "Либеральной партии", членом которой он является, где проведет встречу со сторонниками. Ранее партия сообщила, что политик станет её почетным председателем. На странице партии в Twitter опубликовано фото политика со словами "Добро пожаловать, президент Болсонару". Болсонару улетел в США в конце 2022 года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Сообщалось, что бывший президент Бразилии подал заявление на получение шестимесячной гостевой визы, чтобы продлить свое пребывание в США. В феврале экс-президент Бразилии в интервью газете Wall Street Journal заявил, что планирует вернуться в страну в марте и возглавить оппозицию нынешнему президенту. Однако уже перед отлетом из США политик заявил телеканалу CNN Brasil, что по возвращении не намерен становиться оппозиционным лидером. В Бразилии в отношении Болсонару проводится несколько расследований, предметом которых являются как приписываемые ему правонарушения на посту главы государства, так и возможная причастность бывшего главы государства к беспорядкам, которые инициировали его сторонники после поражения политика на президентских выборах. Сторонники экс-президента Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20230114/bolsonaru-1844802177.html
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в мире, бразилия, сша, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
Болсонару вернулся в Бразилию из США

Экс-президент Бразилии Болсонару вернулся в страну из США, где находился с декабря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭкс-президент Бразилии Жаир Болсонару
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну рано утром в четверг после пребывания в течение трех месяцев в США, сообщает газета Folha de Saõ Paulo.
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"После 89 дней пребывания в США... Болсонару вернулся в Бразилию... Коммерческий рейс из Орландо приземлился в аэропорту Бразилиа в 6.38 утра (12.38 мск)", - пишет СМИ. Местный телеканал G1 сообщил, что в вестибюле аэропорта его встречала группа сторонников.
Болсонару планирует отправиться в штаб "Либеральной партии", членом которой он является, где проведет встречу со сторонниками. Ранее партия сообщила, что политик станет её почетным председателем.
На странице партии в Twitter опубликовано фото политика со словами "Добро пожаловать, президент Болсонару".
Болсонару улетел в США в конце 2022 года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Сообщалось, что бывший президент Бразилии подал заявление на получение шестимесячной гостевой визы, чтобы продлить свое пребывание в США. В феврале экс-президент Бразилии в интервью газете Wall Street Journal заявил, что планирует вернуться в страну в марте и возглавить оппозицию нынешнему президенту. Однако уже перед отлетом из США политик заявил телеканалу CNN Brasil, что по возвращении не намерен становиться оппозиционным лидером.
В Бразилии в отношении Болсонару проводится несколько расследований, предметом которых являются как приписываемые ему правонарушения на посту главы государства, так и возможная причастность бывшего главы государства к беспорядкам, которые инициировали его сторонники после поражения политика на президентских выборах.
Сторонники экс-президента Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, 8 января захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, помещения были разграблены. В ходе беспорядков и после них были задержаны около 2 тысяч человек.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Прокуратура Бразилии попросила привлечь к суду экс-президента Болсонару
14 января, 10:01
 
В миреБразилияСШАЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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