https://ria.ru/20230330/boks-1861758717.html
В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами
В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами - РИА Новости, 30.03.2023
В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами
Металлический бокс загорелся на площади порядка 2 тысячи квадратных метров в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:04
2023-03-30T10:04
2023-03-30T10:11
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 мар - РИА Новости. Металлический бокс загорелся на площади порядка 2 тысячи квадратных метров в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На 3-ем километре автодороги Пятигорск – Георгиевск происходит возгорание металлического бокса на площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечены порядка 60 человек и 18 единиц техники.По информации регионального ГУ МЧС РФ, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный".
https://ria.ru/20230326/pozhar-1860679393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, происшествия
Ставропольский край, Происшествия
В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами
На рынке в Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами внутри
МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 мар - РИА Новости. Металлический бокс загорелся на площади порядка 2 тысячи квадратных метров в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 3-ем километре автодороги Пятигорск
– Георгиевск
происходит возгорание металлического бокса на площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечены порядка 60 человек и 18 единиц техники.
По информации регионального ГУ МЧС РФ, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный".
На юге Москвы произошел пожар на территории складов