https://ria.ru/20230330/boks-1861758717.html

В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами

В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами - РИА Новости, 30.03.2023

В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами

Металлический бокс загорелся на площади порядка 2 тысячи квадратных метров в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:04

2023-03-30T10:04

2023-03-30T10:11

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 мар - РИА Новости. Металлический бокс загорелся на площади порядка 2 тысячи квадратных метров в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На 3-ем километре автодороги Пятигорск – Георгиевск происходит возгорание металлического бокса на площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечены порядка 60 человек и 18 единиц техники.По информации регионального ГУ МЧС РФ, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный".

https://ria.ru/20230326/pozhar-1860679393.html

ставропольский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ставропольский край, происшествия