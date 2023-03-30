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В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами - РИА Новости, 30.03.2023
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10:04 30.03.2023 (обновлено: 10:11 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/boks-1861758717.html
В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами
В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами - РИА Новости, 30.03.2023
В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами
Металлический бокс загорелся на площади порядка 2 тысячи квадратных метров в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:04
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ставропольский край
происшествия
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МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 мар - РИА Новости. Металлический бокс загорелся на площади порядка 2 тысячи квадратных метров в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На 3-ем километре автодороги Пятигорск – Георгиевск происходит возгорание металлического бокса на площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечены порядка 60 человек и 18 единиц техники.По информации регионального ГУ МЧС РФ, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный".
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ставропольский край, происшествия
Ставропольский край, Происшествия
В Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами

На рынке в Ставропольском крае загорелся металлический бокс с магазинами внутри

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 мар - РИА Новости. Металлический бокс загорелся на площади порядка 2 тысячи квадратных метров в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 3-ем километре автодороги ПятигорскГеоргиевск происходит возгорание металлического бокса на площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечены порядка 60 человек и 18 единиц техники.
По информации регионального ГУ МЧС РФ, пожар произошел в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке "Привокзальный".
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