https://ria.ru/20230330/biznes-1861875430.html

Слуцкий рассказал о наградах для бизнеса за вклад в успех спецоперации

Слуцкий рассказал о наградах для бизнеса за вклад в успех спецоперации - РИА Новости, 30.03.2023

Слуцкий рассказал о наградах для бизнеса за вклад в успех спецоперации

Содействующий целям спецоперации РФ бизнес будут награждать в рамках премии "Созидатель", рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:38

2023-03-30T15:38

2023-03-30T15:38

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

лдпр

деловая россия

экономика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Содействующий целям спецоперации РФ бизнес будут награждать в рамках премии "Созидатель", рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Партия ЛДПР в четверг дала старт национальной премии за вклад в развитие экономики "Созидатель". "У нас всегда существовала практика награждения ведущих российских предприятий государственными наградами, премиями за особые достижения в экономике, социальной сфере, импортозамещении, теперь надо добавить и за вклад в успех специальной военной операции", - отметил Слуцкий в ходе пресс-конференции. Парламентарий подчеркнул, что на цели СВО работают многие - и государственный бизнес, и частные предприниматели, но "об этом должны все знать". По его словам, премия поможет находить таких предпринимателей и "подсвечивать их". Партнерами премии выступают общероссийские общественные организации "Деловая Россия" и "Опора России", а также digital-агентство Demis Group.

https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861520516.html

https://ria.ru/20230301/fond-1855130979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид слуцкий (политик), лдпр, деловая россия, экономика