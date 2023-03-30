https://ria.ru/20230330/biznes-1861875430.html
Слуцкий рассказал о наградах для бизнеса за вклад в успех спецоперации
Слуцкий рассказал о наградах для бизнеса за вклад в успех спецоперации - РИА Новости, 30.03.2023
Слуцкий рассказал о наградах для бизнеса за вклад в успех спецоперации
Содействующий целям спецоперации РФ бизнес будут награждать в рамках премии "Созидатель", рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:38
2023-03-30T15:38
2023-03-30T15:38
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
лдпр
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Содействующий целям спецоперации РФ бизнес будут награждать в рамках премии "Созидатель", рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Партия ЛДПР в четверг дала старт национальной премии за вклад в развитие экономики "Созидатель". "У нас всегда существовала практика награждения ведущих российских предприятий государственными наградами, премиями за особые достижения в экономике, социальной сфере, импортозамещении, теперь надо добавить и за вклад в успех специальной военной операции", - отметил Слуцкий в ходе пресс-конференции. Парламентарий подчеркнул, что на цели СВО работают многие - и государственный бизнес, и частные предприниматели, но "об этом должны все знать". По его словам, премия поможет находить таких предпринимателей и "подсвечивать их". Партнерами премии выступают общероссийские общественные организации "Деловая Россия" и "Опора России", а также digital-агентство Demis Group.
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861520516.html
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леонид слуцкий (политик), лдпр, деловая россия, экономика
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Деловая Россия, Экономика
Слуцкий рассказал о наградах для бизнеса за вклад в успех спецоперации
Слуцкий: бизнес, содействующий целям спецоперации, наградят в рамках премии "Созидатель"
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Содействующий целям спецоперации РФ бизнес будут награждать в рамках премии "Созидатель", рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Партия ЛДПР в четверг дала старт национальной премии за вклад в развитие экономики "Созидатель".
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"У нас всегда существовала практика награждения ведущих российских предприятий государственными наградами, премиями за особые достижения в экономике, социальной сфере, импортозамещении, теперь надо добавить и за вклад в успех специальной военной операции", - отметил Слуцкий в ходе пресс-конференции.
Парламентарий подчеркнул, что на цели СВО работают многие - и государственный бизнес, и частные предприниматели, но "об этом должны все знать". По его словам, премия поможет находить таких предпринимателей и "подсвечивать их".
Партнерами премии выступают общероссийские общественные организации "Деловая Россия
" и "Опора России", а также digital-агентство Demis Group.
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