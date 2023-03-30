СМИ: Белый дом не знает, что делать с Россией и Китаем
The National Interest: Белый дом не знает, как выступить против отношений Москвы и Пекина
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Поведение американской администрации на фоне укрепления отношений между Москвой, Пекином и Тегераном выглядит так, словно команда президента США Джо Байдена не знает, что делать с этим союзом, считает обозреватель журнала The National Interest, старший научный сотрудник Гудзоновского института Артур Герман.
По словам автора статьи, Штаты могли бы разработать план противостояния своим геополитическим соперникам, однако уже несколько событий указывают на отсутствие какой-либо реакции со стороны Белого дома.
"Китай и Россия работают вместе, чтобы вытеснить Соединенные Штаты с позиции ведущей мировой сверхдержавы и навязать новый тоталитарный мировой порядок. Белый дом, похоже, не знает, как дать отпор", — написал Герман.
При этом обозреватель подчеркнул, что действия Штатов на Украине и Тайване не отвечают задаче Вашингтона противостоять своим соперникам.
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"Команда Байдена сосредоточена — возможно, чрезмерно — на поддержке Украины и беспокоилась о возможной войне с Китаем из-за Тайваня. Хотя поддержка Украины и защита Тайваня важны, Соединенным Штатам явно необходимо разработать более широкую глобальную стратегию", — посетовал автор.
Многие американские политики высказывались о растущей угрозе для Соединенных Штатов со стороны России и Китая. Так, например, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли высказал свои опасения по поводу сближения Москвы, Пекина и Тегерана, а глава Пентагона Ллойд Остин назвал стремительно растущую экономику Китая угрозой безопасности Америки.