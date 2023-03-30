https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html

СМИ: Белый дом не знает, что делать с Россией и Китаем

СМИ: Белый дом не знает, что делать с Россией и Китаем - РИА Новости, 30.03.2023

СМИ: Белый дом не знает, что делать с Россией и Китаем

Поведение американской администрации на фоне укрепления отношений между Москвой, Пекином и Тегераном выглядит так, словно команда президента США Джо Байдена не... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:34

2023-03-30T10:34

2023-03-30T12:03

в мире

украина

китай

тайвань

джо байден

марк милли

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Поведение американской администрации на фоне укрепления отношений между Москвой, Пекином и Тегераном выглядит так, словно команда президента США Джо Байдена не знает, что делать с этим союзом, считает обозреватель журнала The National Interest, старший научный сотрудник Гудзоновского института Артур Герман.По словам автора статьи, Штаты могли бы разработать план противостояния своим геополитическим соперникам, однако уже несколько событий указывают на отсутствие какой-либо реакции со стороны Белого дома."Китай и Россия работают вместе, чтобы вытеснить Соединенные Штаты с позиции ведущей мировой сверхдержавы и навязать новый тоталитарный мировой порядок. Белый дом, похоже, не знает, как дать отпор", — написал Герман.При этом обозреватель подчеркнул, что действия Штатов на Украине и Тайване не отвечают задаче Вашингтона противостоять своим соперникам.Многие американские политики высказывались о растущей угрозе для Соединенных Штатов со стороны России и Китая. Так, например, председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли высказал свои опасения по поводу сближения Москвы, Пекина и Тегерана, а глава Пентагона Ллойд Остин назвал стремительно растущую экономику Китая угрозой безопасности Америки.

https://ria.ru/20230330/podgotovka-1861724179.html

https://ria.ru/20230330/politika-1861533267.html

украина

китай

тайвань

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, китай, тайвань, джо байден, марк милли, ллойд остин, министерство обороны сша