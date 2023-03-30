https://ria.ru/20230330/banya-1861907231.html

В Тверской области течение унесло использовавшуюся для съемок фильма баню

В Тверской области течение унесло использовавшуюся для съемок фильма баню - РИА Новости, 30.03.2023

В Тверской области течение унесло использовавшуюся для съемок фильма баню

В Тверской области в результате повышения уровня воды в реке унесло деревянное строение, которое в 2016 году использовалось в качестве бани при съемке фильма,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:59

2023-03-30T16:59

2023-03-30T17:52

торжок

происшествия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 30 мар – РИА Новости. В Тверской области в результате повышения уровня воды в реке унесло деревянное строение, которое в 2016 году использовалось в качестве бани при съемке фильма, сообщили РИА Новости в архитектурно-этнографическом музее "Василево". Кадры плывущего по реке Тверца в Торжке деревянного строения появились в местных социальных сетях в среду. В четверг опубликовали видео, автор которого сообщает, что дрейфующая баня нашла новое пристанище в деревне Паника. "Это киношная декорация, была предназначена для фильма "Вольная грамота", который снимался еще в 2016 году. Семь лет она благополучно простояла, вчера решила уплыть. Но сегодня нашла она уже прибежище недалеко от Торжка", - сообщили в музее. Собеседница агентства уточнила, что уплывшая баня экспонатом не являлась, возвращать постройку музей не планирует, ценности она не представляет. Люди, "к которым она пришвартовалась", уже позвонили в музей, "им лишняя постройка" не помешает, добавили в учреждении. Уплывшая постройка находилась на берегу, в фильме использовалась в сцене, "когда главная героиня перед тем, как выходить замуж, с девчонками в бане... купалась". Сам музей располагается дальше от реки, и его экспонатам на данном этапе ничего не угрожает, отметили в музее.

https://ria.ru/20230330/proisshestviya-1861826218.html

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825024587.html

торжок

тверская область

россия

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торжок, происшествия, тверская область, россия