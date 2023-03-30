https://ria.ru/20230330/avtomobili-1861723430.html
"Единая Россия" и Воронежская администрация передали автомобили в зону СВО
"Единая Россия" и Воронежская администрация передали автомобили в зону СВО - РИА Новости, 30.03.2023
"Единая Россия" и Воронежская администрация передали автомобили в зону СВО
Правительство Воронежской области совместно с представителями партии "Единая Россия" и волонтерами передали представителям 2-го Армейского корпуса ВС РФ,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:57
2023-03-30T00:57
2023-03-30T00:59
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
иван филипоненко
единая россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Правительство Воронежской области совместно с представителями партии "Единая Россия" и волонтерами передали представителям 2-го Армейского корпуса ВС РФ, выполняющим задачи на луганском направлении, восемь автомобилей повышенной проходимости, сообщил РИА Новости офицер подразделения Иван Филипоненко. "Получили от правительства и губернатора Воронежской области гуманитарную помощь в составе автомобилей и генераторов. В ближайшие дни все это будет доставлено в подразделения нашего 2-го Армейского корпуса и будет использоваться для скорейшего достижения нашей большой и общей победы", - сообщил Филипоненко. По его словам, переданные автомобили послужат не только для перевоза личного состава, но и для подвоза боеприпасов в подразделениях, работающих у линии фронта. Он уточнил, что мероприятие проводится по поручению губернатора, и выразил уверенность, что такая помощь станет регулярной.
https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861596489.html
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безопасность, воронежская область, иван филипоненко, единая россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Иван Филипоненко, Единая Россия, Вооруженные силы РФ
"Единая Россия" и Воронежская администрация передали автомобили в зону СВО
"Единая Россия" и правительство Воронежской области передали автомобили бойцам в ЛНР
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Правительство Воронежской области совместно с представителями партии "Единая Россия" и волонтерами передали представителям 2-го Армейского корпуса ВС РФ, выполняющим задачи на луганском направлении, восемь автомобилей повышенной проходимости, сообщил РИА Новости офицер подразделения Иван Филипоненко.
"Получили от правительства и губернатора Воронежской области гуманитарную помощь в составе автомобилей и генераторов. В ближайшие дни все это будет доставлено в подразделения нашего 2-го Армейского корпуса и будет использоваться для скорейшего достижения нашей большой и общей победы", - сообщил Филипоненко.
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По его словам, переданные автомобили послужат не только для перевоза личного состава, но и для подвоза боеприпасов в подразделениях, работающих у линии фронта.
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"Это довольно традиционное уже мероприятие для воронежского областного правительства. Это передача гуманитарной помощи в виде автомобилей и других средств, которые помогают нашим бойцам на фронте", - прокомментировал журналистам руководитель управления по работе со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Артем Сокольников.
Он уточнил, что мероприятие проводится по поручению губернатора, и выразил уверенность, что такая помощь станет регулярной.
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