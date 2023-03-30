https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861976623.html

Освобождение Артемовска не растянется надолго, заявил Пушилин

Освобождение Артемовска не растянется надолго, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.03.2023

Освобождение Артемовска не растянется надолго, заявил Пушилин

Киев продолжает перебрасывать допрезервы в Артемовск, приказа сдавать город от украинского режима по-прежнему не поступает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:13

2023-03-30T20:13

2023-03-30T20:13

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

россия

денис пушилин

владимир зеленский

дмитрий полянский

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Киев продолжает перебрасывать допрезервы в Артемовск, приказа сдавать город от украинского режима по-прежнему не поступает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее в четверг Пушилин заявил, что совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении Артемовска российскими силами. "Артемовск продолжает освобождаться, подразделения ЧВК "Вагнер" работают с нескольких направлений. Противник перебрасывает, во многих случаях уже пытается перебрасывать, дополнительные резервы. Приказа сдавать город со стороны украинского режима не поступает. Соответственно, продолжает увеличиваться количество погибших со стороны украинского режима", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". На сегодняшний день, напомнил он, по меньшей мере 70% территории города контролируются российскими подразделениями. По мнению Пушилина, освобождение города "не растянется надолго". "Сколько это еще будет продолжаться? Трудно сказать точную дату, но по моим глубоким убеждениям, этот период не растянется надолго. Уже так", - подчеркнул врио главы ДНР. Есть продвижение и на авдеевском направлении, все дороги в Авдеевку "простреливаются" силами РФ, добавил Пушилин. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении. Как заявил ранее Владимир Зеленский, если украинские войска потерпят поражение в Артемовске, Киев быстро столкнется с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости отмечал, что Украина сама превратила Артемовск в своего рода символ, в чем и заключается ее трагическая ошибка.

https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861965445.html

артемовск

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, киев, россия, денис пушилин, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон