https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861827934.html
Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин
Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.03.2023
Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин
Российские подразделения в ближайшее время могут окружить Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:15
2023-03-30T13:15
2023-03-30T14:05
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d87f8e66c8ef7ad6f090275be3b02f60.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские подразделения в ближайшее время могут окружить Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любой проигрыш на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861833781_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_9d09c93b343b19f1b6e0530626481b80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин
Пушилин: совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска