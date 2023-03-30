https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861827934.html

Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин

Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.03.2023

Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин

Российские подразделения в ближайшее время могут окружить Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:15

2023-03-30T13:15

2023-03-30T14:05

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские подразделения в ближайшее время могут окружить Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любой проигрыш на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин