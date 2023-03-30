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Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 30.03.2023 (обновлено: 14:05 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/artemovsk-1861827934.html
Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин
Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.03.2023
Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин
Российские подразделения в ближайшее время могут окружить Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:15
2023-03-30T14:05
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские подразделения в ближайшее время могут окружить Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любой проигрыш на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
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артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Артемовск совсем скоро попадет в фактическое окружение, заявил Пушилин

Пушилин: совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские подразделения в ближайшее время могут окружить Артемовск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«

"По Артемовску ситуация продвигается. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении", — указал он.

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои, украинская группировка находится в оперативном окружении.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет противнику подвоз боеприпасов и личного состава.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любой проигрыш на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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