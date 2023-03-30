https://ria.ru/20230330/armeniya-1861722588.html

Армения выступила против пункта по Украине на "саммите за демократию"

Армения выступила против пункта по Украине на "саммите за демократию" - РИА Новости, 30.03.2023

Армения выступила против пункта по Украине на "саммите за демократию"

Ереван воздержался от принятия параграфа в декларации "саммита за демократию", касающегося ситуации на Украине, поскольку этот пункт не отражает всеобъемлюще... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T00:34

2023-03-30T00:34

2023-03-30T00:56

в мире

сша

армения

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джо байден

никол пашинян

антониу гутерреш

оон

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ЕРЕВАН, 30 мар — РИА Новости. Ереван воздержался от принятия параграфа в декларации "саммита за демократию", касающегося ситуации на Украине, поскольку этот пункт не отражает всеобъемлюще все кризисы и конфликты, сообщается на сайте армянского правительства. "Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Второго Саммита за демократию, который проходит в режиме видеоконференцсвязи. Саммит инициирован президентом США Джо Байденом. По итогам пленарного заседания была принята Декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой", — говорится в заявлении. Уточняется, что Армения воздержалась от параграфа где, в частности, в контексте поддержки "стран и людей во всем мире, которые придерживаются ценностей свободы и демократии", и основополагающих принципов Устава ООН, говорится о ситуации на Украине. В среду Соединенные Штаты вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начали второй "саммит за демократию" для 120 государств. Как сообщил ранее Госдепартамент, мероприятие включит в себя выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Пленарный день открылся с речи президента США Джо Байдена. Позже выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, представитель МИД Мария Захарова отметила, что у Москвы вызывает сожаление его участие в этом "недостойном спектакле", организованном Вашингтоном. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "саммит за демократию" вряд ли можно отнести к категории каких-либо серьезных мероприятий. По его словам, на нем США, претендующие на роль всемирного учителя, занимаются нравоучениями. Он также назвал это событие попыткой делить мир на страны первого и второго сортов.

https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860475688.html

сша

армения

украина

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в мире, сша, армения, украина, джо байден, никол пашинян, антониу гутерреш, оон