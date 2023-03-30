Армения выступила против пункта по Украине на "саммите за демократию"
Армения воздержалась от принятия пункта по Украине в декларации "саммита за демократию"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 мар — РИА Новости. Ереван воздержался от принятия параграфа в декларации "саммита за демократию", касающегося ситуации на Украине, поскольку этот пункт не отражает всеобъемлюще все кризисы и конфликты, сообщается на сайте армянского правительства.
"Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Второго Саммита за демократию, который проходит в режиме видеоконференцсвязи. Саммит инициирован президентом США Джо Байденом. По итогам пленарного заседания была принята Декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой", — говорится в заявлении.
Уточняется, что Армения воздержалась от параграфа где, в частности, в контексте поддержки "стран и людей во всем мире, которые придерживаются ценностей свободы и демократии", и основополагающих принципов Устава ООН, говорится о ситуации на Украине.
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"Республика Армения воздерживается от следующего параграфа... поскольку этот параграф не отражает все конфликты и кризисы всесторонне и всеобъемлюще и не затрагивает факт актов агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и оккупации отдельных частей суверенной территории Армении", — добавляется в публикации.
В среду Соединенные Штаты вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начали второй "саммит за демократию" для 120 государств. Как сообщил ранее Госдепартамент, мероприятие включит в себя выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Пленарный день открылся с речи президента США Джо Байдена. Позже выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, представитель МИД Мария Захарова отметила, что у Москвы вызывает сожаление его участие в этом "недостойном спектакле", организованном Вашингтоном.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "саммит за демократию" вряд ли можно отнести к категории каких-либо серьезных мероприятий. По его словам, на нем США, претендующие на роль всемирного учителя, занимаются нравоучениями. Он также назвал это событие попыткой делить мир на страны первого и второго сортов.