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Армения выступила против пункта по Украине на "саммите за демократию" - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:34 30.03.2023 (обновлено: 00:56 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/armeniya-1861722588.html
Армения выступила против пункта по Украине на "саммите за демократию"
Армения выступила против пункта по Украине на "саммите за демократию" - РИА Новости, 30.03.2023
Армения выступила против пункта по Украине на "саммите за демократию"
Ереван воздержался от принятия параграфа в декларации "саммита за демократию", касающегося ситуации на Украине, поскольку этот пункт не отражает всеобъемлюще... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T00:34
2023-03-30T00:56
в мире
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армения
украина
джо байден
никол пашинян
антониу гутерреш
оон
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ЕРЕВАН, 30 мар — РИА Новости. Ереван воздержался от принятия параграфа в декларации "саммита за демократию", касающегося ситуации на Украине, поскольку этот пункт не отражает всеобъемлюще все кризисы и конфликты, сообщается на сайте армянского правительства. "Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Второго Саммита за демократию, который проходит в режиме видеоконференцсвязи. Саммит инициирован президентом США Джо Байденом. По итогам пленарного заседания была принята Декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой", — говорится в заявлении. Уточняется, что Армения воздержалась от параграфа где, в частности, в контексте поддержки "стран и людей во всем мире, которые придерживаются ценностей свободы и демократии", и основополагающих принципов Устава ООН, говорится о ситуации на Украине. В среду Соединенные Штаты вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начали второй "саммит за демократию" для 120 государств. Как сообщил ранее Госдепартамент, мероприятие включит в себя выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Пленарный день открылся с речи президента США Джо Байдена. Позже выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, представитель МИД Мария Захарова отметила, что у Москвы вызывает сожаление его участие в этом "недостойном спектакле", организованном Вашингтоном. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "саммит за демократию" вряд ли можно отнести к категории каких-либо серьезных мероприятий. По его словам, на нем США, претендующие на роль всемирного учителя, занимаются нравоучениями. Он также назвал это событие попыткой делить мир на страны первого и второго сортов.
https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html
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в мире, сша, армения, украина, джо байден, никол пашинян, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Армения, Украина, Джо Байден, Никол Пашинян, Антониу Гутерреш, ООН, Специальная военная операция на Украине
Армения выступила против пункта по Украине на "саммите за демократию"

Армения воздержалась от принятия пункта по Украине в декларации "саммита за демократию"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 мар — РИА Новости. Ереван воздержался от принятия параграфа в декларации "саммита за демократию", касающегося ситуации на Украине, поскольку этот пункт не отражает всеобъемлюще все кризисы и конфликты, сообщается на сайте армянского правительства.
"Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Второго Саммита за демократию, который проходит в режиме видеоконференцсвязи. Саммит инициирован президентом США Джо Байденом. По итогам пленарного заседания была принята Декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что Армения воздержалась от параграфа где, в частности, в контексте поддержки "стран и людей во всем мире, которые придерживаются ценностей свободы и демократии", и основополагающих принципов Устава ООН, говорится о ситуации на Украине.
«

"Республика Армения воздерживается от следующего параграфа... поскольку этот параграф не отражает все конфликты и кризисы всесторонне и всеобъемлюще и не затрагивает факт актов агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и оккупации отдельных частей суверенной территории Армении", — добавляется в публикации.

В среду Соединенные Штаты вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начали второй "саммит за демократию" для 120 государств. Как сообщил ранее Госдепартамент, мероприятие включит в себя выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Пленарный день открылся с речи президента США Джо Байдена. Позже выступил генсек ООН Антониу Гутерреш, представитель МИД Мария Захарова отметила, что у Москвы вызывает сожаление его участие в этом "недостойном спектакле", организованном Вашингтоном.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "саммит за демократию" вряд ли можно отнести к категории каких-либо серьезных мероприятий. По его словам, на нем США, претендующие на роль всемирного учителя, занимаются нравоучениями. Он также назвал это событие попыткой делить мир на страны первого и второго сортов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШААрменияУкраинаДжо БайденНикол ПашинянАнтониу ГутеррешООН
 
 
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