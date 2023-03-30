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Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 30.03.2023
Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра
Украинские войска ночью обстреляли Александровку снарядами натовского калибра 155 миллиметра сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T06:28
2023-03-30T06:28
2023-03-30T08:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Александровку снарядами натовского калибра 155 миллиметра сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:20 — населенный пункт Ильинка — населенный пункт Александровка: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов появляется редко.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230330/drg-1861731816.html
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происшествия, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Александровку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Александровку, выпустив десять натовских снарядов