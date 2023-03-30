https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861968107.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто"

Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 30.03.2023

Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто"

В рамках акции "Бессмертный полк" фотографии героев Великой Отечественной войны разместят в подмосковных автобусах "Мострансавто". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T19:30

2023-03-30T19:30

2023-03-30T19:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В рамках акции "Бессмертный полк" фотографии героев Великой Отечественной войны разместят в подмосковных автобусах "Мострансавто". Об этом сообщил телеканал "360".Принять участие в акции смогут жители региона. Отправить фотографии своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, можно будет по адресу pressamta@mail.ru до 16 апреля. В письме также необходимо указать округ, на маршрутах которого разместят фотографии.В минтрансе региона подчеркнули, что это способ выразить благодарность героям. Кроме того, акция поспособствует сохранению исторической памяти.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)