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Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 30.03.2023
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Новости Подмосковья
 
19:30 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861968107.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто"
Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 30.03.2023
Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто"
В рамках акции "Бессмертный полк" фотографии героев Великой Отечественной войны разместят в подмосковных автобусах "Мострансавто". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:30
2023-03-30T19:30
новости подмосковья
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В рамках акции "Бессмертный полк" фотографии героев Великой Отечественной войны разместят в подмосковных автобусах "Мострансавто". Об этом сообщил телеканал "360".Принять участие в акции смогут жители региона. Отправить фотографии своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, можно будет по адресу pressamta@mail.ru до 16 апреля. В письме также необходимо указать округ, на маршрутах которого разместят фотографии.В минтрансе региона подчеркнули, что это способ выразить благодарность героям. Кроме того, акция поспособствует сохранению исторической памяти.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПассажиры в салоне автобуса
Пассажиры в салоне автобуса - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В рамках акции "Бессмертный полк" фотографии героев Великой Отечественной войны разместят в подмосковных автобусах "Мострансавто". Об этом сообщил телеканал "360".
Принять участие в акции смогут жители региона. Отправить фотографии своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, можно будет по адресу pressamta@mail.ru до 16 апреля. В письме также необходимо указать округ, на маршрутах которого разместят фотографии.
В минтрансе региона подчеркнули, что это способ выразить благодарность героям. Кроме того, акция поспособствует сохранению исторической памяти.
«
"Прислать информацию можно до 16 апреля. Нам понадобится время на разработку макетов, печать и размещение портретов в транспортных средствах, поэтому подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже началась", – подчеркнули в "Мострансавто".
 
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