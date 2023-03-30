https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861968107.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто"
Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 30.03.2023
Акция "Бессмертный полк" пройдет в автобусах "Мострансавто"
В рамках акции "Бессмертный полк" фотографии героев Великой Отечественной войны разместят в подмосковных автобусах "Мострансавто". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:30
2023-03-30T19:30
2023-03-30T19:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861967293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5160951e36ccbf6cad674ed6fe5fbcef.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В рамках акции "Бессмертный полк" фотографии героев Великой Отечественной войны разместят в подмосковных автобусах "Мострансавто". Об этом сообщил телеканал "360".Принять участие в акции смогут жители региона. Отправить фотографии своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, можно будет по адресу pressamta@mail.ru до 16 апреля. В письме также необходимо указать округ, на маршрутах которого разместят фотографии.В минтрансе региона подчеркнули, что это способ выразить благодарность героям. Кроме того, акция поспособствует сохранению исторической памяти.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861967293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cfe26e7100ca82273c87ee7e0f13bb55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)